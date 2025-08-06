Gulyás Gergely simán bosnyáknak nevezte a bosznia-hercegovinai szerbek elnökét

kormányinfó;

2025-08-06 15:08:00 CEST

A kormányülésen szóba került a balkáni helyzet. Orbán Viktor találkozott Milorad Dodik bosznia-hercegovinai szerb elnökkel, a kormány szerint a veszélyek jelentősek. „A Balkán – nem először a történelemben – egy puskaporos hordó, amelyből háborús gócpont lehet . Minél több háborús gócpont van a világon, annál nagyobb az esély a világháború kitörésére. A „bosnyák elnök” elítélése destabilizáló tényező, abszurdnak tartjuk a kialakult helyzetet. Bosznia-Hercegovina és a Balkán stabilitását nem a Nyugat beavatkozás segíti, hanem a Nyugat távozása ebből a térségből” – mondta Gulyás Gergely, aki döntést példátlannak nevezte, szerinte Európának az az érdeke, hogy a Balkán stabil maradjon, és az EU tagjaivá válhassanak mielőbb. Ehhez képest, ami most történik, az a meglévő stabilitást felszámolja, következményi beláthatatlanok – tette hozzá miniszter.

Gulyás Gergely egy meglehetős tájékozatlanságról árulkodó megjegyzést tett azzal, hogy „a bosnyák elnököt” ítélték el. Bosznia-Hercegovina két országrészből, a bosnyák-horvát föderációból, illetve a Szerb Köztársaságból áll. Utóbbinak a vezetője a szerb Milorad Dodik, Orbán Viktor szövetségese. Bosznia-Hercegovina nemzetközi felügyelet alatt áll, az etnikumközi konfliktusok miatt az ENSZ főképviselője gyakorolja a legfőbb hatalmat.

Később Gulyás Gergely egy újságírói kérdésre kimondta, hogy Milorad Dodik a bosznia-hercegovinai Szerb Köztársaság elnöke.