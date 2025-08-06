Gulyás Gergely szerint Fleck Zoltán helyett egy közepesen okos joghallgató is tud válaszolni a kérdésre

Gulyás Gergely;Fleck Zoltán;

2025-08-06 16:02:00 CEST

A miniszter az ATV kérdésére elmondta, elfogadhatatlan bármilyen, jogi képzést folytató intézmény esetében, ha valaki a köztársasági elnök megzsarolásának szükségességéről beszél. Ráadásul a felvetés valójában nem is létezik. Már csak azért is aggályos ez, mert joghallgatók tanulnak az adott oktatónál – adott esetben például Fleck Zoltánnál –, így jogosan merülhet fel, hogy a hallgatók tudása felületes lehet. Mi a teendő abban az esetben, ha a köztársasági elnök nem a legnagyobb párt vezetőjét bízza meg kormányalakítással? –tette fel a kérdést Gulyás Gergely, megjegyezve: ezt egy közepesen okos joghallgató Fleck Zoltánnal szemben is meg tudja válaszolni.

Szerinte a feltételezés alaptalan: ha a köztársasági elnök tudatosan és szándékosan megsértené az Alaptörvényt – amit feltételezni is méltatlan bármely köztársasági elnökről, különösen a jelenlegiről, aki korábban az Alkotmánybíróság elnöke volt –, akkor is rendelkezésre áll a közjogi válasz. Ebben az esetben ugyanis a parlamenti többség által támogatott személyt egy nap múlva konstruktív bizalmatlansági indítvánnyal megválasztják miniszterelnöknek, így kiiktatható a köztársasági elnök döntése. – Így nem lehet beszélni egy köztársasági elnökről, meg senkiről sem jogi oktatóknak – magyarázta Gulyás Gergely.