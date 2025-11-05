Érthető, ha egy adjunktus vagy fiatal ügyvéd óvatosabban kritizál, hiszen több a veszítenivalója, de az értelmiség hallgatására nincs mentség - szögezte le a kilencedik alkalommal megtartott szerdai Népszava-esten a jogász, szociológus.
A független parlamenti képviselő közölte, nem tör vezető szerepre az ellenzéken belül. Összefoglaló a keddi tüntetésről.
Jeles értelmiségiek szerveztek aláíró tiltakozást, melyben kiállnak Fleck Zoltán és a szólás szabadsága mellett.
A rendőrségnek nem áll módjában tájékoztatást adni.
Nemcsak a köztársasági elnökre, hanem a többi közjogi intézmény vezetőjére is vonatkoznak Fleck Zoltán szavai – erről maga az ELTE professzora beszélt a Népszavának. Szerinte konszenzuális alkotmányra van szükség, se a sima többség, se a kétharmados önmagában ne alkosson alkotmányt, de konszenzusra a Fidesz ellenzékben is csak Orbán Viktor nélkül lehetne képes. Interjú.
Lánczi Tamás pedig a véleménynyilvánítást tenné büntetőjogi kategóriába, ami az ötvenes éveket idézi.
Az ELTE tanára jelezte, védekezni fog a hatalmi arrogancia ellen. Fleck Zoltán reagált arra is, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke, Lánczi Tamás feljelentette őt.
Az Orbán-kormány Szuverenitásvédelmi Hivatalának vezetője egyszerre ugrott a Tisza Pártnak, az ELTE ÁJK-nak és a Magyar Tudományos Akadémiának is.
Arra a tárca nem tért ki, milyen következményekről van szó.
Felhívta arra is a figyelmet, hogy a közjogi méltóságok egyelőre nem mondták ki: tiszteletben tartják a választások eredményét.
Ezért az Állam- és Jogtudományi Kar nem kommentálja az elhangzottakat.
A jogászprofesszor szerint akár zsarolással és fenyegetéssel is nyomást kellene gyakorolni a köztársasági elnökre, ha az esetleg győztes Tisza Párt helyett a Fideszt kérné fel kormányalakításra a 2026-os parlamenti választás után. Sulyok Tamás megkérdezte tőle, forradalmat akar-e, Bayer Zsolt kirúgatná az ELTÉ-ről, ő maga viszont arra Orbán Viktor tusványosi kijelentésére hívta fel a figyelmet, amely szerint a Fideszben már „eldöntötték”, hogy se a Tiszát, se a DK-t nem engedik kormányra.
Kormányváltás után elkerülhetetlen az alkotmányozás. Videóinterjú Fleck Zoltán jogszociológussal.
Bár az Orbán-kormány elvben teljesítette az igazságszolgáltatási reformról szóló uniós elvárásokat, a január 8-án megválasztandó, kibővített hatáskörű testület radar alatt maradhat.
Fleck Zoltán jogszociológus „gyors, minimalista, sebészi pontosságú beavatkozással” vinné véghez a folyamatot.
Ha egy kormány a sajátjaként tekint a közvagyonra, és hosszú évek izzadságos innovációja után megoldja, hogy a kincstári javak közalapítványokba olvadva elveszítsék közpénzjellegüket, akkor nagyjából semmin sem érdemes csodálkozni. Innentől semmi sincs biztonságban: egyaránt igaz ez a balatoni szabadstrandokra, a Fertő tó természetvédelmi területére, a Velencei-tó élővilágára: bárhol megjelenhet az állam retkes keze. Annak, hogy az erdőt vagy szigetet lezáró sorompó, vagy a közvagyon használatáért szolgáltatás nélkül sarcot szedő jegykiadó automata jelzi a hatalom határátlépését, nem lesz jelentősége. Magyarországon ma egy politikai tábor dönti el, mi jogszerű és mi nem, és a károkozás előtti állapotot egy jogállami kormány sem tudja mindenütt visszaállítani. A diktatúrák sokba kerülnek, meg kell fizetni az árukat, summáz beszélgetésünkben Fleck Zoltán jogszociológus.
Míg az AB és a Kúria vezetője „alkotmányos puccstól” tart, az Orbán-rendszer lebontásán gondolkodó értelmiségiek szerint a jogállam szétverése már régen megtörtént.
Színvonal alatti tákolmány az indítvány, amely még a piaci és a szociális bérlakások között sem tesz különbséget, mindent eladna – állítja a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke.
Orbánnak jelentős gesztusokat kell tennie ahhoz, hogy a Fidesz bennmaradhasson az Európai Néppártban, ez viszont belpolitikai veszteségeket is okozhat - állítja Fleck Zoltán jogszociológus.
A parlamenti honlapról leolvasható, hogy Kövér László házelnök nem késlekedett, már a felsőoktatási törvény elfogadásának másnapján, április 5-én aláírta és átküldte a szöveget a köztársasági elnöknek. Hogy ezt a Köztársasági Elnöki Hivatal miért titkolja, az kifürkészhetetlen, mindenesetre Áder János sajtósai nem válaszoltak arra a kérdésünkre, megkapta-e már a törvénymódosítás szövegét. Ez azért érdekes, mert szöveg kézhezvételétől számítva öt napja van az elnöknek arra, hogy döntsön.
Minden egyes állampolgár életét közvetlenül is érinti, befolyásolja egy alkotmány, tehát az az alkotmányos jogi keretrendszer, amely meghatározza a demokratikus intézmények működési elveit, vezetőit, s az állampolgári jogérvényesülés eszközeit, lehetőségeit - mondta lapunknak Fleck Zoltán.
Orbán nyomába lépett Kövér László. Az Országgyűlés elnöke a Heti Válasszal osztotta meg saját nézeteit a liberális demokrácia bukásáról. Többek között azt mondta: "(...) az állam a nemzeti közösség önszerveződésének a legmagasabb rendű formája. Tehát a liberálisokkal ellentétben mi a közösség érdekképviseletének a lehetőségét látjuk benne, nem pedig a nemzettől, a közösségtől idegen, fejünk felett képződött veszélyforrást, melyet a szabadságjogok nevében le kell fegyverezni, el kell gyengíteni, hogy aztán politikai és gazdasági háttérhatalmak akarata könnyedén érvényesíthető legyen vele szemben". Csakhogy szavai Fleck Zoltán jogszociológus szerint száz évvel ezelőtti eszméket idéznek, amelyeket már az európai jobboldal, a konzervatívok sem vallanak magukénak.
A "fülkeforrnak" az a lényege, hogy intézményesíti a rossz oldalt - mondja Fleck Zoltán arról, miként hozták létre és betonozták be a jogállami hiányok közjogi rendszerét az utóbbi négy évben. A jogszociológus szerint a nemzeti együttműködés rendszere egy egypárti uralom ideológiai megalapozása, az utóbbi négy év pedig közjogi értelemben rombolás volt. A többségi elv érvényesítése érdekében ugyanis a közjogi intézményrendszerből tudatosan kiiktatták a hatalommegosztás eszméjét.
"A jogaink vannak elképesztő veszélyben, ezt kellene végre megérteni. Hiszen ma Magyarországon az Alkotmánybíróság (Ab) mondta ki: a parlamenti többség bármit megtehet" - értékelte Fleck Zoltán jogszociológus a semmisségi törvény ügyében a közelmúltban hozott Ab-határozatot. A döntés nemcsak a hatalommegosztás rendszerét döntötte meg, hanem bizonyította azt is: a kormánypárti elkötelezettségű tagokkal feltöltött Ab már képtelen az alkotmányos jogvédelemre.