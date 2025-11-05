Súlyosan torzult a közérdek fogalma: a Margit-szigetet is lezárathatja a hatalom

Ha egy kormány a sajátjaként tekint a közvagyonra, és hosszú évek izzadságos innovációja után megoldja, hogy a kincstári javak közalapítványokba olvadva elveszítsék közpénzjellegüket, akkor nagyjából semmin sem érdemes csodálkozni. Innentől semmi sincs biztonságban: egyaránt igaz ez a balatoni szabadstrandokra, a Fertő tó természetvédelmi területére, a Velencei-tó élővilágára: bárhol megjelenhet az állam retkes keze. Annak, hogy az erdőt vagy szigetet lezáró sorompó, vagy a közvagyon használatáért szolgáltatás nélkül sarcot szedő jegykiadó automata jelzi a hatalom határátlépését, nem lesz jelentősége. Magyarországon ma egy politikai tábor dönti el, mi jogszerű és mi nem, és a károkozás előtti állapotot egy jogállami kormány sem tudja mindenütt visszaállítani. A diktatúrák sokba kerülnek, meg kell fizetni az árukat, summáz beszélgetésünkben Fleck Zoltán jogszociológus.