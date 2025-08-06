Határozati javaslatot nyújt be a DK, hogy ne csak a határon túli magyar diákok, hanem a magyarországiak is kaphassanak 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást

állami támogatás;DK;iskolakezdés;

2025-08-06 19:31:00 CEST

Az iskolakezdés költségei egy gyermek esetben is sok család számára megterhelő, több gyermekkel pedig még nehezebb. Az ingyenes tankönyv ugyan enyhít ezeken a gondokon, de nem oldja meg őket.

Az Orbán-kormány ugyan kötelezővé teszi a családok további iskolakezdési támogatását – a dolog szépséghibája, hogy nem a saját maga, hanem az önkormányzatok számára. A kabinettől mindössze annyi telik, hogy korábban folyósítja a szeptemberi családi pótlékot.

Magyarországon nincs központi, országos iskolakezdési támogatás, amelyet a családok bármilyen feltétellel igényelhetnének. A határon túli magyar diákoknak ugyanakkor egységesen 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást juttat az Orbán-kormány az idei tanév kezdetén. Amikor a DK azt követeli, hogy a magyarországi magyar gyermekek is kapjanak ugyanilyen támogatást, akkor nem a határon túli gyermekek érdeke ellen szólal fel, hanem a magyarországi magyar gyermekek érdekében: ők sem kerülhetnek hátrányba azért, mert ők Magyarországon születtek és élnek.

A Magyarországon élő családoknak a kormány a 2008 óta nem emelkedő összegű családi pótlékkal szúrják ki a szemét: egy gyermek után mindössze 12 ezer 200 forint jár, a tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekek esetén pedig csak 23 ezer 300 forint. Sok szülőnek így nemhogy új iskolatáskára, tanszerre nem marad pénze de a tisztességes megélhetésre sem futja – írja közleményében az ellenzéki párt, és hozzáteszi:

"Ezért a Demokratikus Koalíció országgyűlési határozati javaslatot nyújt be, hogy ugyanakkora összegű iskolakezdési támogatás járjon a Magyarországon élő gyermekeknek, mint a határon túli magyaroknak. Mi, baloldaliak ezért dupláznánk meg a 2008 óta változatlan összegű családi pótlékot, és ezért szervezünk országos tanszergyűjtést a rászoruló családoknak idén augusztusban. Ez egy igazi baloldali program. Ezért indulunk el a 2026-os választáson a DK önálló listájával és 106 jelöltjével –, hogy egyetlen baloldali szavazó se maradjon otthon. Nem fogjuk cserben hagyni sem őket, sem a hazánkat, mert tudjuk, hogy baloldali program és a baloldali szavazók nélkül nincs kormányváltás!”