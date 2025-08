„És ha nem távozom?” – kérdezte a bosznia-hercegovinai szerb elnök, miután megfosztották a mandátumától

elnök;Bosznia-Hercegovina;eltávolítás;Milorad Dodik;

2025-08-06 23:05:00 CEST

Egyhangú döntéssel fosztotta meg elnöki mandátumától Milorad Dodikot a bosznia-hercegovinai központi választási bizottság. A Szerb Köztársaság (RS) elnöke jogosult fellebbezést benyújtani a döntés ellen a bosznia-hercegovinai bíróság fellebbviteli osztályához, amely a választási ügyekkel kapcsolatos panaszokat vizsgálja, a fellebbezési határidő lejártát követően azonban a döntés jogerőre emelkedik. Dodik védőügyvédje azonnal jelezte, hogy ideiglenes intézkedést fog kérni az ítélet végrehajtásának elhalasztására, és panaszt fog benyújtani szövetségi Alkotmánybíróságához. A szerb szeparatista vezető X közösségi oldalán reagált a döntésre. „És ha nem távozom?” – tette fel a kérdést, majd hozzáfűzte, hogy ez volt „az utolsó húzása” a szarajevói vezetésnek.

Az elnöki mandátum megvonása annak a következménye, hogy múlt pénteken megszületett a jogerős döntés Dodik ügyében, egy év börtönbüntetésre ítélték és hat évre eltiltották a boszniai Szerb Köztársaság elnöki tisztségének betöltésétől. Börtönbüntetését ugyan pénzbüntetéssel kiválthatja, de a közügyektől való eltiltás miatt az elnökségtől el kell búcsúznia.

Ezek után könnyen előrehozott választásra kerülhet sor a boszniai Szerb Köztársaságban, ezért Dodik és pártja, az SNSD kármentésbe kezdtek, nemzeti egységkormány megalakítására szólították fel a szerb entitás ellenzéki pártjait. Az ellenzék azonban nem kívánja átmenteni Dodik pártjának hatalmát, ami nem csoda, hiszen az elnök és köre rendre „külföldi zsoldosoknak” és „Szarajevó szolgáinak” nevezték az ellenzéket.

Dodik vélhetően nem kívánja békésen átadni a hatalmat. Kedden, miközben Budapesten Orbán Viktor magyar kormányfő szolidaritása jeléül fogadta őt, az általa vezetett szerb entitás kormánya nyolc határozatot fogadott el, köztük a bosznia-hercegovinai bíróság ítéletének elutasítását.

Dodik saját országa pártjainak elutasítása ellenére nem maradt teljesen támogatók nélkül. Orbán Viktor mellett, aki azt állította, hogy a szerb vezetőt azért ítélték el, mert nem hajlandó úgy táncolni, ahogy Brüsszelből fütyülnek”, Aleksandar Vučić szerb elnök is előre jelezte, nem fogadja el az ítéletet. Miloš Vučević, a Vučić nevével fémjelzett Szerb Haladó Párt elnöke tegnap közösségi oldalán szégyenletes döntésnek nevezte Dodik mandátumának megvonását.

Szijjártó Péter magyar külügyminiszter is előre jelezte szolidaritását. A magyar kormány tiszteletben tartja a nyugat-balkáni országok szuverenitását, kiáll a demokratikusan megválasztott vezetők mellett, így van ez Bosznia-Hercegovina és a boszniai Szerb Köztársaság elnöke, Milorad Dodik vonatkozásában is - közölte az MTI szerint a magyar diplomácia vezetője, hozzátéve, hogy a szerb vezető „ mindig is jó barátunk volt, jó szövetségesünk volt. Magyarország és a bosznia-hercegovinai Szerb Köztársaság együttműködése mindig a kölcsönös tiszteletre alapult, azzal mindkét fél jól járt, mi ezt az együttműködést készen vagyunk fenntartani, és kiállunk a nyugat-balkáni emberek szuverén döntési joga mellett a saját vezetőjük és a saját jövőjük megválasztása tekintetében".