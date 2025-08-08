Vatra Fideszesca

Tusványos;Magyar Péter;

2025-08-08 06:00:00 CEST

A kormánysajtó akkor is hazudik, ha éppen tényszerűen igazat mond. Egyfelől tényleg kevesen voltak az Erdélyi Tisza Szigetek Párbeszéd táborában, olyan 150-en. A "csúfos kudarcot" emlegető kormányagitkák csak azt felejtik el megpendíteni, hogy nagyjából pont ennyien voltak anno 1990 júliusában megtartott első, bálványosi szabadegyetemen.

A mai Tusványos elődjén.

1990-ben a kézdivásárhelyi Madisz és a Fidesz kisebbségi titkársága szervezett „átmenet diktatúrából demokráciába” című táborban mintegy másfél százan vettek részt részben Magyarországról, részben Romániából. A bakancsos-sátorozó résztvevő a tábor helyszínéül szolgáló kempingben a fűben ülve hallgattak előadásokat, a visszaemlékezések szerint odakint pedig a román hadsereg vonult fel, hogy megfélemlítse a bent lévőket.

A Tisza nagyadorjáni táborában szintén egy kempingben, szintén a füvön, szalmabálákon ültek a résztvevők. A kijáratnál ezúttal nem a román hadsereg, hanem a magyar kormánysajtó propagandistái és a felhergelt helyi orbánisták fenyegetőztek.

Akkor a román nacionalisták, ma a Kreml-Karmelita muszkavezetői próbálnak szellemi szájkosarat tenni a határon innen és túl élő magyarokra.

Hogy melyik tábor lesz a kudarc, azt nem ők, hanem az idő dönti el.

Szellemi értelemben Tusványos már most kudarc. Az egykori szabadegyetem a NER-es bólogatójánosok unalmas, kihelyezett pártértekezletévé silányult. Fiatalok tízezrei csak a koncertek miatt mennek oda, ahol mellesleg mára bevett műsorszám lett a mocskosfidesz.

Ami az első erdélyi Tisza-Párbeszéd tábort illeti, a kezdeményezést nem sikerült csírájában elfojtani. Idővel, profibb szervezéssel, (pláne, ha koncertek is lesznek) úgy borítékolható, hogy a rendezvényük jóval népesebb lesz. Ebben nagy segítségükre lehet a földbuta magyar kormányagitprop mivel az acsarkodó kormányhiszti pont olyan reklám, mint Csiki Sörnek a betiltás. Számukra inkább arra kell figyelni, hogy a táborukból idővel ne legyen ugyanolyan unalmas pártvurstli mint amilyen az egykor szabadegyetemnek és diáktábornak indult Tusványosból lett.