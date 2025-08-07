A GVH versenyfelügyeleti eljárást indított az Airbnb-vel szemben

GVH;Airbnb;Gazdasági Versenyhivatal;versenyfelügyeleti eljárás;

2025-08-07 11:01:00 CEST

A Gazdasági Versenyhivatal gyanúja szerint az online szálláshely-közvetítési piac megtévesztheti a magyar felhasználókat.

Nem megfelelően tájékoztatja és ezzel megtévesztheti a magyar felhasználókat az Airbnb a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) gyanúja szerint, ezért a versenyhatóság versenyfelügyeleti eljárást indított az online szállásfoglalási platformot üzemeltető, Írországban bejegyzett céggel szemben.

A GVH csütörtöki közleményében felidézte: az elmúlt években kiemelt figyelmet fordítottak az online szálláshely-közvetítési piacra, és az Airbnb sem először kerül a nemzeti versenyhatóság látókörébe.

A mostani versenyfelügyeleti eljárást az indokolja, hogy a GVH szerint az Airbnb Ireland (az Airbnb leányvállalata) honlapján, illetve mobilalkalmazásában elérhető szabályzatai, valamint egyéb felhasználói tájékoztatói nagy terjedelműek és széttöredezettek, ellentmondásosak, illetve egyes esetekben csak angol nyelven érhetőek el. Így a cég valószínűsíthetően nem a szakmai gondosság követelményének megfelelően tájékoztatja a fogyasztókat a szolgáltatására vonatkozó feltételekről, különös tekintettel a szállásfoglalási kérésre, illetve a pénzvisszatérítésre – írták.

A GVH észlelte azt is, hogy az Airbnb Ireland a honlapján és a mobilalkalmazásában valószínűsíthetően elmulasztja annak a lényeges jellemzőnek a megjelenítését, hogy az egyes szállások más platformokon, vagy akár a szállásokat hirdetők saját online felületein is lefoglalhatóak, így a versenyhivatal szerint a cég a fogyasztók számára jelentős információt hallgat el.

A versenyhatóság úgy látja, mindezekkel az Airbnb vélhetően tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytat, illetve valószínűsíthetően megtéveszti a fogyasztókat.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul. Az eljárás lefolytatására biztosított időtartam három hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.

A GVH emlékeztetett arra, hogy 2016-ban már indítottak vizsgálatot az Airbnb Irelanddel szemben, amely 2018-ban kötelezettségvállalás elfogadásával zárult. Az ezt értékelő, 2021-ben befejezett utóvizsgálat során kiderült, hogy a cég hiányosan teljesítette vállalásait, ezért a versenyhatóság 40 millió forintos bírságot szabott ki a vállalkozásra.