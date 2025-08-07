Hadházy Ákos kiszúrta, hogy lakóépületre kértek energetikai tanúsítványt Hatvanpusztán

Hadházy Ákos;lakóépület;Hatvanpuszta;

2025-08-07 10:37:00 CEST

Nem pedig mezőgazdasági üzemre.

Nem félkész mezőgazdasági üzemre, hanem újonnan épített, kész lakóépületre kértek hivatalos energetikai tanúsítványt Hatvanpusztán – írja Hadházy Ákos a Facebook-oldalán.

A független országgyűlési képviselő szerint a nyilvánosan elérhető adatbázisban a négy új épületéből három energetikai tanúsítványa érhető el. Bejegyzésében kiemeli, hogy

a nyugati nagyobb, L alakú szárny a dokumentum szerint (is) lakóépület.

a keleti, kisebb épület „be nem sorolható, egyéb” minősítést kapott, ez az egyik volt cselédház, amelyben a HVG fotói szerint „luxus könyvtár” van.

a keleti, másik, L alakú épület „ipari épületek, raktár” besorolást kapott, ebben az általa látott videó szerint hatalmas konyha, étterem és közösségi terek vannak, alatta pedig több, óriási föld alatti hűtőkamra.

a negyedik épületre nem találta meg az energetikai tanúsítványt, szerinte talán azért, mert „az már akkor is lakóépületté volt átalakítva, amikor 2010-ben az Orbán-klán megvette a területet”.

Hadházy Ákos közölte, a tanúsítvány leleplezi Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter „cinikus hadováját arról, hogy ami ott látható, az egy műemlék”. „A tanúsítvány is újonnan épített épületekről ír (ahogyan az a légifelvételekből is látszott persze). Orbán egyszerűen ledózeroltatta a műemlék istállókat és épített helyettük egy luxus kastélykomplexumot” – írja a politikus.