Megjelent a tervezet, a kistelepülések nem szólhatnának bele, hogy milyen állami ingatlanok kerülnek hozzájuk

Nemzetgazdasági Minisztérium;kistelepülések;állami ingatlanok;

2025-08-07 12:18:00 CEST

Az ingyenes vagyontárgyátadás nem igényel aktív önkormányzati kérelmet.

A kormány még áprilisban tett közzé egy kormányhatározatot, amellyel a Magyar Falu programban adott újabb támogatást a legfeljebb 5000 fős települések „népességmegtartó erejének és versenyképességének további erősítése céljából”, amely során használaton kívüli állami ingatlanokat (például bezárt postahivatalokat) adnának az érintett önkormányzatok tulajdonába. A Nemzetgazdasági Minisztérium ehhez kapcsolódóan augusztus 5-én bocsátotta társadalmi vitára azt a tervezetet, amely módosítaná a 2021-ben hozott, állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról szóló törvényt – vette észre a hvg.hu.

A portál összefoglalója alapján a módosítás értelmében az 5000 fő alatti lakosságszámú települések esetében az ingyenes vagyontárgyátadás nem igényel aktív önkormányzati kérelmet,

ha az érintett települési önkormányzat 60 napon belül nem nyújt be igényt, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. egyoldalú nyilatkozata alapján automatikusan bejegyzik a tulajdonjogot az ingatlan-nyilvántartásba.

A kijelölendő ingatlanokat a kormány határozatban nevezi meg, azzal a megkötéssel, hogy az ingatlanok összesített nyilvántartási értéke egy – a tervezetben még nem rögzített – értékhatárt nem haladhat meg. Az ingatlanokon található állami ingóságok is az önkormányzatokhoz kerülnek, amelyeket a birtokbavételt követően azonnal terhelnek az azokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek (például kárveszély, fenntartási költségek). A vagyon átvételével kapcsolatban az önkormányzat a magyar állammal szemben semmilyen követelést nem támaszthat.

A törvény rögzíti, hogy az átvett vagyonelemeket csak a Magyar Falu program vagy más településfejlesztési célok érdekében lehet használni, és értékesítés esetén az abból származó bevételt szintén ezekre a célokra kell fordítani. A módosítás több vonatkozó törvény alól is mentesítést ad, így például nem kell alkalmazni bizonyos építészeti és természetvédelmi szabályokat sem.

A módosítás hivatalosan a Magyar Falu program hosszú távú céljait kívánja elősegíteni: a kistelepülések népességmegtartó erejének, életminőségének és versenyképességének javítását, valamint az állami vagyon helyi fejlesztési célú hasznosítását.