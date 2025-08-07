MÁV;gázolás;fennakadások;vonatgázolás;vonatkésés;Herceghalom;

Képünk illusztráció

Vonatgázolás történt Herceghalomnál

A Déli pályaudvarról Oroszlányba indult S12-es elgázolt egy embert, a baleseti helyszínelés miatt fennakadásokra kell számítani a győri fővonalon.

Elgázolt egy embert a vonat Herceghalom határában, az 1-es főút közelében – közölte csütörtökön a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A Mávinform tájékoztatása szerint a baleset miatt fennakadásokra kell számítani a győri fővonalon.

A katasztrófavédelem a honlapján azt írta, a baleset miatt a szerelvény nem tud továbbmenni, a rajta utazó több mint 200 embernek a tűzoltók segítenek átszállni a helyszínre érkező mentesítő járatra.

A Mávinform közlése szerint a Déli pályaudvarról 10:55-kor Oroszlányba indult S12-es vonat ütött el egy embert. A baleseti helyszínelés miatt Biatorbágy és Herceghalom között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, ezért a délutáni órákban hosszabb eljutási időre, kimaradó, illetve rövidebb útvonalon közlekedő vonatokra kell számítani a győri fővonalon.

