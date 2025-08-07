MÁV;gázolás;fennakadások;vonatgázolás;vonatkésés;Herceghalom;

2025-08-07 14:00:00 CEST

Vonatgázolás történt Herceghalomnál

A Déli pályaudvarról Oroszlányba indult S12-es elgázolt egy embert, a baleseti helyszínelés miatt fennakadásokra kell számítani a győri fővonalon.