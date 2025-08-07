Albániában nyaraló magyar rendőr mentett ki a tengerből egy kislányt és az édesanyját

tenger;Albánia;újraélesztés;életmentés;Készenléti Rendőrség;

2025-08-07 12:12:00 CEST

A törzsőrmester a kislány kiáltásaira figyelt fel, és nem csak kihúzta a bajba jutottakat a vízből, de az anya újraélesztését is megkezdte.

Egy bajba került kislány kiáltására figyelt fel a tengerparton pihenő törzsőrmester és felesége az albániai Qerret településen. Az esetet látva azonnal reagált és a hullámzó tengerbe vetette magát, két embert kimentve a mélyülő vízből – írja a police.hu oldalon a Készenléti Rendőrség a szabadságon lévő munkatársáról.

– Az anya már eszméletlen állapotban lebegett a felszínen, és nem mutatott életjeleket. A megkezdett újraélesztésben a kolléga felesége is szakszerűen részt vett, majd az ellátást később egy a helyszínen tartózkodó orvos vette át, aki a mentő kiérkezéséig folytatta a mellkaskompressziót. Az időben érkező mentősök stabil állapotban szállították a nőt a korházba – tették hozzá.

A Készenlét Rendőrség közleménye szerint az eset ismételten példája annak, hogy a rendőr szolgálata a hivatali időn túl is érvényes: lélekjelenléttel és határozott fellépéssel akár emberéletek is megmenthetők.