2025-08-07 16:15:00 CEST

Repülő szívek, életveszélyes csípőmozdulatok – Galéria a 2025-ös Sziget Fesztivál első napjáról

Az első napon a Nagyszínpadon olyan előadók léptek fel, mint Charli XCX, Little Simz, Alessi Rose, valamint a dél-koreai Kiss Of Life. A fesztivál területén rengeteg kisebb és nagyobb koncert zajlott, és már most fiatalok ezrei töltötték meg a Szigetet zenével, tánccal és fesztiválhangulattal.