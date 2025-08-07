Repülő szívek, életveszélyes csípőmozdulatok – Galéria a 2025-ös Sziget Fesztivál első napjáról

fesztivál;szórakozás;buli;Sziget Fesztivál;fiatalok;
2025-08-07 16:15:00 CEST
A világbajnoki pontversenyben második Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a 40. Forma-1-es Magyar Nagydíjat vasárnap Mogyoródon. A 25 éves pilóta pályafutásának ez a kilencedik, a 2025-ös évben az ötödik futamgyőzelme, amellyel kilenc pontra csökkentette a hátrányát az összetettben éllovas és a Hungaroringen másodikként célba érő csapattársával, az ausztrál Oscar Piastrival szemben. A Népszava fotóriportere, Huszár Dávid végigkövette a négynapos nagydíj eseményeit.