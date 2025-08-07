Technikai hiba az OTP-nél, egyes ügyfelektől kétszer vonták le a vásárlások összegét

hiba;OTP Bank;meghibásodás;

2025-08-07 14:50:00 CEST

A probléma egy külső szolgáltatónál adódott. A bank dolgozik a hiba elhárításán, az érintett ügyfelektől elnézést kértek.

Technikai probléma lépett fel az OTP Banknál csütörtökön, egyes ügyfelek számlájáról duplán vonták le bizonyos korábbi vásárlások összegét. A pénzintézet telefonos applikációját megnyitva a felhasználókat a „technikai hiba egyes számlaegyenlegeknél” című figyelmeztetés fogadja, ebben azt írják:

„Külső szolgáltató hibája miatt előfordulhat, hogy egyes korábbi vásárlások összegét duplán terhelte a rendszer néhány ügyfél számláján. A külső partner bevonásával mindent megteszünk azért, hogy újra a helyes egyenleg jelenjen meg ügyfeleink számláján. Az okozott kellemetlenségért érintett ügyfeleinktől elnézést kérünk.”

Hogy pontosan hány ügyfél érintett, azt az OTP nem részletezte, ahogy azt sem, mikorra orvosolják a helyzetet. Nem ez az első ilyen eset: szinte pontosan egy hónappal ezelőtt a Mészáros-féle MBH Banknál is napokig technikai probléma volt, kétszer vonta le a bankkártyás tranzakciók összegét.