Navracsics Tibor szerint 40 milliárd forintra lesz szükség ahhoz, hogy megvalósuljon a fenntarthatóság a Balatonnál

A mostani kotrási munkákhoz 1,5 milliárd forintot irányoz elő a költségvetés.

A kormányhatározat szerint október 31-ig el kell kezdeni a kotrási munkálatokat, ami egy meglehetősen feszített tempót jelent – állapította meg Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter az InfoRádióban.

A Magyar Közlönyben még hétfő este jelent meg a határozat, melyből kiderült, hogy a Balaton vízminőségének javításához szükséges azonnali és középtávú beavatkozásokról döntött a kormány. Emellett támogatja az azonnali (belső tápanyag terhelés csökkentését célzó vízminőségvédelmi kotrást), illetve a középtávú beavatkozásokat (ütemezett vízminőségvédelmi kotrást, nádgazdálkodás fejlesztését, Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer fejlesztését, Balaton déli parti kisvízfolyások vízminőség-javítását, védőképességük növelését, az önkormányzati strandok kotrási programját).

Navracsics Tibor ezzel kapcsolatban közölte, bízik benne, hogy a mostani rövidtávú megoldást rövidesen követni fogja egy közép- és hosszútávú kotrási terv is. Ezeket a kormány már 2021-ben elfogadta, ám azóta sem hajtotta végre, csak előkészítő munkálatok folytak a középtávú terv megvalósítása érdekében. Ezért is tartotta fontosnak a kormányzat, hogy szülessen egy rövidtávú cselekvési terv is, amit el is lehet kezdeni, és voltaképpen megágyaz a további feladatok végrehajtásának.

A mostani kotrási munkákhoz 1,5 milliárd forintot irányoz elő a költségvetés, amit a Nemzetgazdasági Minisztériumnak kell hazai forrásból biztosítania, mert ehhez EU-s forrás nem áll rendelkezésre – mondta Navracsics, aki szerint az előzetes kalkulációk alapján

a közép- és hosszútávú munkálatokra mintegy 40 milliárd forintra lesz szükség, évekre lebontva.

Ám ha mindez megvalósul, a Balaton fenntarthatóság szempontjából rendbe kerül – jelentette ki a miniszter.

Mint arról nemrég lapunk is beszámolt, az év első igazán meleg napjai után algásodni kezdett a Balaton és nagy tömegben jelentek meg az árvaszúnyogok. Vasas Gáborral, a HunRen BLKI Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatójával arról beszélgettünk, mit jeleznek előre rövidebb és hosszabb távon a folyamatok a tóban. A szakember többek között kiemelte, manapság újdonságnak mondható, hogy az algák a Balaton minden részén felbukkanhatnak, a hat évvel ezelőtti nagy algásodás az akkori állapotoknak megfelelően a Keszthelyi-öbölre, a nyugati részre korlátozódott, akkor a keleti részen még nem voltak ilyen jelenségek. Megjegyezte azt is, hogy a part egyre nagyobb beépítettsége, a partközeli életközösségek felszámolása nagy hatással van a Balaton élővilágára, ami egy komplex ökoszisztéma. Hogy a tó milyen mértékben tud ellenállni akár az éghajlati változásoknak, akár a szennyeződéseknek, abban az élőlényeknek, természetes élőlény-közösségeknek nagyon fontos szerepük van.