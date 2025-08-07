árak;augusztus 20.;

Magyar Ízek utcája a Várkert Bazár előtt 2024. augusztus 18-án

A korsó sör 380, a bécsi perec 356 forint lesz augusztus 20-án

Fél literes kóla 420, egy deci bor 260, egy palack ásványvíz pedig 250 forintba kerül majd a Szent István Napon Budapesten.

Egy palack ásványvíz 250, egy kóla 420, egy korsó csapolt sör 380, míg egy bécsi perec 356 forintba kerül majd a Szent István Napon, augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén Budapesten – derül ki a rendezvény honlapján közzétett tájékoztatóból.

Azt írták, idén is gazdag étel- és italkínálat várja az érdeklődőket a Szent István Nap eseményein, augusztus 16-21. között. A közlemény szerint a szervezők ezúttal is kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy mindenki számára elérhető áron legyenek beszerezhetők az ételek és italok, így a Szent István Nap logóval ellátott termékek jóval a piaci ár alatt vásárolhatók meg a rendezvény hivatalos partnereinél, minden rendezvényhelyszínen.

Ezek a palackos és dobozos termékek esetében már tartalmazzák a DRS-visszaváltási díjat is. A Szent István Nap kedvezményes termékeinek árai a következők:

  • Szentkirályi Ásványvíz (0,5 l): 250 Ft

  • Pepsi (0,5 l): 420 Ft

  • Pepsi Zero (0,5 l): 420 Ft

  • Csapolt Borsodi (0,4 l): 380 Ft

  • Dobozos Borsodi (0,5 l): 430 Ft

  • Streit-Zágonyi Bor (1 dl): 260 Ft

  • SZIN Rézangyal Prémium Meggy (4 cl) pálinka : 850 Ft

  • SZIN Rézangyal Prémium Irsai Olivér (4 cl) pálinka: 850 Ft

  • SZIN Rézangyal feketecseresznye (4 cl) pálinka: 850 Ft

  • Pirulo görögdinnye-alma jégkrém (73 ml): 420 Ft

  • Bécsi perec (100 gramm – sajtos, magos): 356 Ft

  • Pogácsa (80 gramm – sajtos): 275 Ft

A mesterséges intelligencia pedig jelenlegi struktúrájában bizonyosan nem ébred öntudatára. 