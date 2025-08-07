Palkovics László leszögezte: A kormány nem az embereket akarja követni a DÁP-al

mesterséges intelligencia;Palkovics László;digitális állampolgárság ;

A mesterséges intelligencia pedig jelenlegi struktúrájában bizonyosan nem ébred öntudatára.

Nem célja a Digitális Állampolgárság Programnak, hogy az állampolgárokat kövesse – jelentette ki a mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos.

Palkovics László Kovács Zoltán a The Bold Truth About Hungary című podcastműsorában a Telex beszámolója szerint kiemelte, hogy a DÁP egy olyan szolgáltatás, amely megkönnyíti az ügyintézést és egyszerűsíti az állam működését.

A mesterséges intelligenciával kapcsolatban elmondta – matematikusokra hivatkozva –, hogy jelenlegi formájában az AI nem fog öntudatra ébredni.

„Tehát, én most azt gondolnám, hogy ezek a félelmek érdekesek, jót lehet róluk beszélgetni, (...) kevéssé matematikusokkal, kevéssé mérnökökkel, főleg inkább filozófusokkal vagy vallástudósokkal” – tette hozzá. Megjegyezte, hogy az AI fejlesztéséhez szükséges szuperszámítógépekből Magyarországon is található, például egy 5 petaflopsos gép Debrecenben található. Palkovics László arról is beszélt, hogy Pakson AI-adatközpont épül, amely egy hárommilliárd eurós projekt, német együttműködéssel. „Az az energiamix, amivel rendelkezünk, az pont egy szuperszámítógép igényét tudja leképezni” – mondta a kormánybiztos.