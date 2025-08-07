Vonatnak képzelte magát egy autós Kiskörén, vádat emelt az ügyészség

baleset;vasút;pénzbírság;vádemelés;Kisköre;

Nem követte az út vonalvezetését, a vágányokon kötött ki.

Az Egri Járási Ügyészség vádiratot nyújtott be az ellen a férfi ellen, aki – elnézve az út vonalvezetését – a vasúti sínekre tévedt – közölte a vádhatóság.

A vádirat szerint a gépjármű vezetője 2025 júniusában, a kiskörei Tisza-híd Kisköre felőli oldalán figyelmetlenül haladt, emiatt nem észlelte, hogy az úttest jobbra ível, és ehelyett egyenesen hajtott tovább, így a vasúti sínpályára került. A sofőr ezt követően megpróbált lehajtani a pályáról, ám közben nekiütközött egy vasúti érzékelő eszköznek, amely emiatt megsérült.

A vasúttársaság egyik dolgozója az incidensről időben értesítette az arra közlekedő vonat mozdonyvezetőjét, így sikerült elkerülni egy súlyosabb balesetet.

A vádirat megállapítása szerint a férfi gondatlan viselkedése – az érzékelő megrongálása, illetve azzal, hogy járművével akadályt képezett a vasúti pályán – veszélybe sodorta a vasúti forgalom biztonságát, ezzel mások életét és testi épségét is kockáztatta.

A járási ügyészség gondatlanságból elkövetett, a közlekedés biztonsága elleni vétség miatt emelt vádat az egyébként büntetlen előéletű férfi ellen, és pénzbírság kiszabását indítványozta vele szemben.