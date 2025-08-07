Nem dobozos sörrel, hanem szotyival akarta megdobni Magyar Pétert egy férfi

Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-08-07 18:17:00 CEST

Magát nem tartja fideszesnek, csak nagyon elege van a Tisza Párt elnökének hazugságaiból.

„Kedves Péter! Csak a korrektség jegyében: Nem vagyok digitális! Analóg vagyok. Nem vagyok harcos! Munkás vagyok. Nem egy doboz sör volt, hanem 20 dkg napraforgómag!”

Ezt írta a Tisza Párt elnökének posztja alá az a férfi, aki szerda este meg akarta dobni Magyar Pétert egy gyulai rendezvényen. Mint a 444 cikkéből kiderül, a férfi nem saját nevével regisztrált, és azért ezt az eszközt választotta, mert a kormánymédia szerint az ellenzéki politikus képtelen volt megkülönböztetni a napraforgót és a gazt.

A férfi közölte: egy végigdolgozott nap után fenntartja magának a jogot, hogy mellédobjon. Állítása szerint nem haragszik a Tisza Párt elnökére, ám „az összevissza hazudozásoddal már rég tele a padlás”. Sorait azzal zárta, hogy nem tartja magát fideszesnek. Jelezte, hogy azért nem intézkedtek vele szemben a rendőrök, mert „nem mondott csúnyát, nem okozott kárt, nem sérült meg senki”.