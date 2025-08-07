Műszaki rohamkocsival erősít a MÁV a székesfehérvári vonalon

vasút;vonat;tömegközlekedés;sorompó;

2025-08-07 16:40:00 CEST

Több intézkedést is tettek, amelyek a hatékonyabb hibaelhárítást segítik elő.

Lezárult a Magyar Államvasutak (MÁV) és a Siemens közösen végzett sorompóellenőrzése, amely három hétig tartott a Budapest–Székesfehérvár vasútvonalon – tájékoztatta a Világgazdaságot az állami vasúttársaság vezérigazgatója.

Hegyi Zsolt elmondta, hogy a felülvizsgálat időtartamát főként az indokolta, hogy többféle meghibásodási lehetőséget kellett kizárni ahhoz, hogy pontosan meghatározhatóvá váljanak a nemrégiben korszerűsített szakaszon jelentkező technikai problémák okai. Miután ezeket sikerült tisztázni, egy tartós meleg időszakban tesztelték a kidolgozott megoldásokat különböző hőmérsékleti viszonyok mellett. Ezek a vizsgálatok mára befejeződtek.

A konkrét intézkedésekről szólva Hegyi Zsolt közölte, hogy a vasútvonal mentén egy új műszaki „rohamkocsit” helyeztek üzembe, amely lehetővé teszi a hibák gyorsabb és hatékonyabb elhárítását. Megelőző intézkedésként egy sorompót passzív hővédelemmel láttak el, hasonlóan a már korábban tesztelt sínvédelmi megoldáshoz.

Az első mérések szerint a hővédő bevonattal ellátott sorompódobozok belső hőmérséklete 3–6 Celsius-fokkal alacsonyabb volt. Ezeknek az adatoknak a részletes értékelése augusztus végére várható, ezt követően születhetnek meg a további döntések. Hegyi Zsolt arról is beszámolt, hogy a logisztikai rendszert átalakították és fejlesztették, így egyszerűbbé vált a pótalkatrészek elérése, és ezekből jelentősebb készleteket is előkészítettek a nyári csúcsidőszakra.

Kiemelte, hogy az intézkedések célja részben a meghibásodások megelőzése, részben pedig a gyorsabb hibaelhárítás biztosítása. Ugyanakkor a folyamat nem zárult le, további vizsgálatok és fejlesztések is várhatóak. A Siemensszel megállapodtak a vonalon található 12 sorompó felújításáról, amelynek kivitelezése az őszi hónapokban kezdődik meg. Tervben van a sorompók szoftveres korszerűsítése is, amely a jövőben lehetővé teszi, hogy ne csak helyszíni, hanem távvezérelt irányítóközponti beavatkozással is kezelhetők legyenek a hibák.