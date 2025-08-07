Kizárólag Mészáros Lőrinc borait lehet inni a Sziget Fesztiválon

Sziget Fesztivál;Mészáros Lőrinc;Dereszla Bortermelő Kft.;

2025-08-07 19:09:00 CEST

Más pincészetek nem jelenhetnek meg az eseményen.

Kizárólagos borbeszállítói kategóriát vásárolt a Chateau Dereszla, így a fesztiválozók kizárólag ennek a borászatnak a termékeit fogyaszthatják az eseményen – írja az mfor.hu.

A szervezők tájékoztatása szerint korábban más borászatok, köztük a Borháló és a Paulus bor is ellátták a rendezvényt kizárólagos szállítóként. A portál szerint a tokaji borvidéken működő Dereszla Bortermelő és Értékesítő Kft. a Béta Magántőkealap tulajdonában van, amelyet a Status Capital Zrt. kezel. Ez utóbbi társaság Mészáros Lőrinchez köthető, aki 2016-ban jelent meg a térségben, amikor Búzakalász 66 nevű cége megvásárolta a Dereszla Bortermelő Kft.-t. Később a Henye és a Tokaj-Major Kft.-k is az érdekeltségébe kerültek.

Az mfor.hu szerint Mészáros Lőrinc vagyoni háttere az elmúlt években kevésbé átláthatóvá vált, mivel több, korábban általa tulajdonolt vállalat magántőkealapokhoz került. A portál megjegyzi, hogy az ilyen konstrukciók esetében nehezebben követhető, kik a tényleges tulajdonosok, illetve milyen pénzmozgások zajlanak a háttérben.

A fesztivál Facebook-oldalán augusztus 1-jén egy magyar és angol nyelvű promóciós bejegyzés is megjelent: „Ha valami igazán magyart, játékosat, mégis elegánsat szeretnél, válaszd a Dereszlát – a nyár ízét! Kipróbálod jövő héten?”

A borászat számára kiemelt jelentőségű lehet a nyári jelenlét, mivel a 2024-es pénzügyi beszámoló szerint a Dereszla Bortermelő Kft. azután vált nyereségessé, hogy három másik társaság – a Dereszla Sparkling Kft., a Henye Borászat Kft. és a Tokaj-Major Bortermelő Kft. – beolvadt a vállalatba. A korábbi 35,4 millió forintos veszteség helyett 15,5 millió forintos nyereséget könyveltek el. A cég tavaly először exportált Oroszországba is, mintegy 40 millió forint értékben.