Multikultis szigettervek

Hajógyári-sziget;Demeter Szilárd;

2025-08-08 10:28:00 CEST

Tízezer ember egyidejű fogadására alkalmas rendezvényhelyszínt létesítene egy idén alapított cég az Óbudai-sziget déli részén.

Kiss László óbudai polgármester volt a „szépségtapasz” az Óbudai-szigetre tervezett új Event Hall multifunkciós rendezvényhelyszín projektbemutatóján, de nem bánta különösebben. A kerületvezető a Népszavának úgy fogalmazott: „ha minden úgy valósul meg, ahogy a vállalkozó Multikulti Zrt. ígérte és teljesülnek a kerületnek tett vaskos vállalások, akkor nem is lehetne ellene”. Majd magyarázatul hozzátette: „nehéz ma olyan befektetőt találni, aki az önkormányzat kedvét keresve, az általa kijelölt fejlesztési irányon belül maradva fejlesztené a kerületet. Az Óbudai (Hajógyári) sziget esetében ez különösen nagy meglepetés, hiszen eddig vadabbnál-vadabb elképzelések születtek a beépítésére a kaszinóktól a kis-Manhattanig. Utóbbi ezer fa kivágásával járt volna.

A Multikulti Zrt. azonban sok más mellett vállalta a zöld terület védelmét és arra is ígéretet tett, hogy egybenyitja az önkormányzati tulajdonú északi és az állami – pontosabban a Demeter Szilárd által vezetett Petőfi Kulturális Ügynökség – tulajdonában lévő déli rész egybenyitását. Ezt régóta szeretné elérni a kerület. Ezenfelül létesül egy csaknem 10 ezer négyzetméteres játszótér közepén egy óriási hajót formázó mászókával, kötélpályákkal, pelenkázóval, kerékpár és rollerparkolóval, sok játszószerrel. A család házi kedvencét pedig a dog beach-en fáraszthatják le az ide látogató családok. Ezek mindenki számára nyitottak lesznek. A kerületi gyerekek ingyen látogathatják majd a fénymúzeumot, a programokra kedvezményes jegyet válthatnak a helyiek, az önkormányzat pedig évente több napra ingyen veheti igénybe a rendezvényhelyszíneket.

A III. kerületi önkormányzattal való együttműködés jegyében a Multikulti nem tervez éjszakai szabadtéri programokat: a rendezvényeket nappal rendezik. De beszállnának a K-híd felújításába, hogy a főváros kedvére tegyenek és összehangolnák a rendezvényeiket a Sziget Fesztivállal is. A biztonság jegyében a területen orvosi, rendőrségi és katasztrófavédelmi egységet is kialakítanak. Ez a cégvezető Kiss Krisztián számára különösen fontos, mert mint elmondta: évekkel ezelőtt ott volt a West-Balkánban, amikor a szórakozóhelyen tűz ütött ki három ember halálát okozva.

A nagyszabású terv a Covid idején született Kiss Krisztiánban, aki több fővárosi és vidéki helyszínen megvalósuló rendezvény „szállítója”. Eredetileg azonban nem itt, hanem a Kopaszi gáton építette volna meg az új helyszínt, ám az nem jött össze. Ezt követően kereste meg Demeter Szilárdot, megerősítve a NER kulturális vezetőjének verzióját. Aki májusban közleményben tudatta, hogy a MultiKulti Zrt. kezdeményezésére fejlesztés indult az Óbudai-sziget 27 ezer négyzetméteres déli területén az ott lévő ipari épületek egy részének kulturális célú hasznosítására. A területen összesen akár 10 ezer ember fogadására alkalmas rendezvénytereket alakítanak ki.

Az Event Hall a befektetők reményei szerint Budapest egyik legnagyobb befogadóképességű rendezvényhelyszíne lesz. A koncepció szerint a területen négy rendezvény- és programhelyszínt alakítanak ki. A központját az 5000 négyzetméteres iparcsarnok adja majd, amelynek megmarad az eredeti karaktere, de világszínvonalú technikai és szolgáltatási háttérrel szerelik fel. A tervezetten az összesen 7000 fő befogadására alkalmas, többfunkciós térben zenei és kulturális eseményeket rendeznek majd, de lehet itt konferencia és filmforgatás is. Ezenfelül lesz egy másik 1500 négyzetméteres szabadtéri helyszín 3500 fős helyszín is.

A területen lévő két ipari épületet eredeti 1875-ös és 1943-as formájukban állítják helyre, a belső kialakítással csupán harmonikus kontrasztot adnak. Bényei István építész külön hangsúlyozta, hogy bűn lenne az álomszép műemlékekhez nyúlni, a felújítás „az alázatot tükrözi” majd.

A fő attrakció a fénymúzeum lesz, amelyre a témában külföldön már jelentős tapasztalatot felhalmozó Limelight csapatát kérték fel, akik egy unikális mágikus világot teremtenének, egy 20 méteres átmérőjű körben kialakítandó immerzív térrel.

Meglehetősen szűk határidőt szabtak maguknak. Már szeptemberben lesz 7-8 pop art rendezvény, hogy felmérjék a látogatók igényeit, a hangosítást, a közlekedési útvonalakat. A fénymúzeumot az óbudai adventi vásárra időzítve nyitnák meg, a belső rendezvénytereket pedig ezt követően még a télen átadnák. A bevételt nem hozó játszótér és a kutyafuttató utoljára készülne el várhatóan jövő nyárra.

A projektköltségekről Kiss Krisztián többszöri visszakérdezésre sem akart becslésekbe bocsátkozni. Üzleti titokra hivatkozva a Trustify Befektetési Alapkezelő Zrt.-vel előző nap aláírt szerződésről sem mondott többet. Fenyvesi Péter, az alapkezelő elnök-vezérigazgatója a közösségépítés fontossága, a kerület és a fenntarthatóság iránti elkötelezettsége, valamint az elhanyagolt városi terület visszaadásának hangsúlyozása mellett a pénzügyekről csupán annyit árult el, hogy az üzleti tervek rendben vannak, a gazdaságossági számítások biztatóak.