Hajógyári sziget: A palota maradjon csak a föld alatt

A Hajógyári-sziget alatt egy egész palotakomplexum rejtőzik, konkrétan a római helytartó palotája, mely úgy tűnik, továbbra sem kerül a felszínre. A Magyar Közlönyben nemrég megjelent határozat szerint ugyanis a Petőfi Irodalmi Ügynökség idén és a következő négy évben több mint 60 milliárd forint pénzt fordíthat a kulturális szféra támogatására és megkaphatja a Hajógyári-szigetet is. Mi történne azonban akkor, ha a helytartó palotáját, melyben Hadrianus császár is megszállhatott, egyszer csak kiásnák a föld alól? A történettudomány biztosan jól járna, hiszen az épület nemcsak az ókori Pannonia provincia kiemelkedő emléke, de a Római Birodalom öröksége is, tekintve, hogy annak egész területén negyven-ötven ilyen helytartói palota létezhetett, melyből az idők során öt darab maradt fenn. A téma kapcsán dr. Láng Orsolyát, a Budapesti Történeti Múzeum főigazgató-helyettesét és az Aquincumi Múzeum igazgatóját kérdeztük, aki meglepő módon nem a palota kiásása mellett érvelt.