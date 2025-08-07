Bige László fia üzent Gulyás Gergelynek: nincs köze a Tisza Párthoz

Gulyás Gergely;nyílt levél;Tisza Párt;Bige Dávid;

2025-08-07 19:39:00 CEST

A nyíregyházi Tisza Szigetbe lépett be, semmiféle tisztséget nem tölt be.

Nem dolgozik együtt a Tisza Párttal, és nem támogatja anyagilag Bige László fia.

Bige Dávid azt követően tette közzé állásfoglalását, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter a szerdai kormányinfón azt mondta, a kormányban úgy látják, a Tisza Párt bárkitől, bármilyen pénzt örömmel fogad. Gulyás Gergely emlékeztetett, hogy Bige László négy évvel ezelőtt Márki-Zay Pétert és az akkori ellenzéket támogatta, most pedig a Tisza Pártot támogatja. Az, hogy egyébként minden jól ismert offshore-ügylet ellenére a Tisza Párt ezt örömmel fogadja, az sokat elmond arról is, és a kartellügy ellenére, hogy a gazdaság átláthatóságáról és a korrekt üzleti feltételekről hogyan vélekedik a Tisza Párt – tette hozzá.

Bige Dávid – aki a Nitrogénművek kereskedelmi igazgatója – egyértelművé tette, hogy a párt úgynevezett „rendszerváltó kártyájának” megvásárlásán túl nem nyújt anyagi támogatást a Tisza Pártnak. Közölte továbbá, hogy Nyíregyházán belépett a helyi Tisza Szigetbe, amelynek munkáját tagként segíti, de nem tölt be benne semmilyen vezető vagy koordináló szerepet. Hangsúlyozta, nem kapcsolattartó a helyi szervezet és a párt között.

Az üzletember jelezte, hogy szimpatizál a Magyar Péter vezette párttal, és nem ért egyet sem a kormányzás eszközeivel, sem annak eredményeivel. Hangsúlyozta, hogy a cégcsoportjukat érintő korábbi versenyhivatali döntést a bíróság megsemmisítette, ezért szerinte Gulyás Gergely kijelentései valótlanok, és sértik a vállalat jó hírnevét.

„Megértem, tisztelt Miniszter úr, hogy Önnek és pártcsaládjának rosszul esik, ha valaki nem az Önök által kiosztott ingyen pénzekből él, és ezáltal nem tudják Önök zsarolni az adott gazdasági személyt (...) az én vagy családom vagyonában nincs egyetlen egy adófizetői forint sem. Tisztelettel kérem, hogy mielőtt átláthatóságról és tiszta viszonyokról beszél, kérem, dolgozzanak ezért Önök is”

- zárta sorait Bige Dávid.