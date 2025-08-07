Az ukrajnai háborúra hivatkozva Orbán Viktort akár a Magyar Honvédség vagy nemzetbiztonsági szolgálat is védheti

Magyar Honvédség;nemzetbiztonsági szolgálat;védett személy;személyvédelem;

2025-08-07 21:45:00 CEST

Péntektől hatályos az új jogszabály.

A háborús veszélyhelyzetre hivatkozva a védett személyek fizikai védelmét, valamint a hozzájuk kapcsolódó létesítményvédelmi feladatokat a jövőben a Magyar Honvédség és a kijelölt nemzetbiztonsági szolgálatok is elláthatják – derül ki egy, a Magyar Közlönyben csütörtök este megjelent kormányrendeletből.

A kijelölt nemzetbiztonsági szolgálatok az Információs Hivatal, az Alkotmányvédelmi Hivatal, valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat tartozik.

Az új szabályozás az Ukrajnában zajló fegyveres konfliktusra és a kialakult humanitárius helyzetre hivatkozva született, figyelembe véve a személy- és létesítményvédelem területén tapasztalható gyorsan változó körülményeket. Eddig ezeket a feladatokat kizárólag a rendőrség (TEK és Készenléti Rendőrség) látta el.

A rendelet szerint e szervezetek tagjai – a szükségesség és arányosság követelményének betartásával – kényszerítő eszközöket is alkalmazhatnak a személyvédelmi feladatok során. A katonák esetében a fegyverhasználat nem kötelező, de a rendelet lehetőséget ad erre.

Amennyiben a védelem biztosítását nem a rendőrség végzi, a panaszok elbírálásának eljárási szabályai változatlanok maradnak. A döntést ugyanakkor ebben az esetben nem az országos rendőrfőkapitány, hanem az adott fegyveres szerv vezetője hozza meg.

A rendelet 2025. augusztus 8-án lép hatályba.

Állandó személyvédelemben részesül a köztársasági elnök, a miniszterelnök, a külpolitikáért felelős miniszter, az Alkotmánybíróság elnöke, a Kúria elnöke és a legfőbb ügyész.