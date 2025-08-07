Bárándy Péter: Fleck Zoltán véleménye a demokratikus működés megerősítését célozza

Bárándy Péter;Fleck Zoltán;alkotmányos rend;

2025-08-07 20:47:00 CEST

Lánczi Tamás pedig a véleménynyilvánítást tenné büntetőjogi kategóriába, ami az ötvenes éveket idézi.

Fleck Zoltán nem feltétlenül szerencsésen kifejtett véleménye éppenhogy a demokratikus működés megerősítését célozza – jelentette ki Bárándy Péter a Klubrádió Reggeli gyors című műsorában.

A korábbi igazságügyi miniszter elmondta, az Alaptörvény értelmében a köztársasági elnök feladata, hogy őrködjön az államszervezet és saját működésének demokratikus jellege felett. Ezzel összefüggésben értelmezve a jogszociológus véleménye nem az alkotmányos rend elleni fellépést célozza, hanem éppen arra ösztönöz, hogy a köztársasági elnök a választási eredményekből fakadó többségi akaratot kövesse a kormányfő kijelölésénél – máskülönben akár fenyegetés is szóba kerülhet vele szemben.

Igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy van-e érdemi különbség Fleck Zoltán nyilvános véleménye és Orbán Viktor azon kijelentése között, miszerint eldöntötték, sem a Demokratikus Koalíciót (DK), sem a Tisza Pártot nem engedik hatalomra. Bárándy Péter úgy véli, a miniszterelnök kijelentése egy olyan szándékot tükröz, amely kizárná a társadalmi akarat érvényesülését abban az esetben, ha az nem a Fidesz választási győzelmét szolgálja.

Beszélt arról is, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke, Lánczi Tamás feljelentést tett Fleck Zoltán szavai miatt.

Ezzel kapcsolatban felhívta a figyelmet, hogy egy olyan cselekmény minősül büntetendőnek, amely közvetlenül arra irányul, hogy Magyarország alkotmányos rendjét erőszakkal vagy annak kilátásba helyezésével megváltoztassa. Az erőszak említése kulcsfontosságú, hiszen ennek hiányában nem beszélhetünk erről. Márpedig Fleck Zoltán esetében az erőszak konkrét megjelenítése nem merült fel, csak a fenyegetés ténye. Egy színpadon elhangzó vélemény nem teljesíti az előkészület jogi kritériumait sem – tette hozzá, megjegyezve: Lánczi Tamás a politikai véleménynyilvánítás elbírálását a büntetőjog területére kívánja terelni, ez pedig a magyarok többségében az ötvenes éveket idézi.