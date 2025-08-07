Netanjahu: Izrael katonai ellenőrzés alá akarja vonni a teljes Gázai övezetet

Izrael;Benjamin Netanjahu;Hamász;Gázai övezet;

2025-08-07 22:42:00 CEST

A vezérkari főnök határozottan ellenzi a tervet, ám jelezte: ha döntés születik, akkor a hadsereg végrehajtja.

Katonai irányítás alá akarja vonni a Gázai övezet teljes területét Izrael – jelentette be Benjamin Netanjahu a Fox Newsnak adott interjúban, a The Jerusalem Post beszámolója szerint.

Az izraeli miniszterelnök közölte: céljuk a Hamász felszámolása, az övezet ellenőrzését ezt követően egy másik, egyelőre meg nem nevezett hatóságnak adnák át. A biztonsági kabinet csütörtök este megvitatott egy olyan tervet, amely a Gázai övezet teljes katonai megszállását irányozza elő. A javaslat válaszként született arra, hogy a Hamász nem mutat készséget a túszok ügyében történő megállapodásra, és nem hajlandó kompromisszumra.

A kabinetülésen részletesen tárgyalt javaslat középpontjában Gáza városának bekerítése, valamint mintegy egymillió lakos áttelepítése állt az övezet déli részére. Ezt követően az izraeli hadsereg célba venné a városban található fegyveres csoportok központjait, a katonai műveletek pedig kiterjednének a középső menekülttáborokra is.

Izrael nemzetközi partnerei – köztük az Egyesült Államok – támogatásával jelentős mennyiségű humanitárius segélyt kíván eljuttatni az övezetbe, a jelenlegi mennyiség akár négyszeresét. Mike Huckabee, az Egyesült Államok izraeli nagykövete elmondta: az USA 16 humanitárius központot hozna létre a Gázai Humanitárius Alapítvány modellje alapján.

A hadművelet végrehajtása várhatóan legalább fél évet venne igénybe. Egy magas rangú izraeli tisztviselő szerint Netanjahu eltökélt abban, hogy ez az egyetlen lehetséges megoldás. A kormány több tagja ugyanakkor aggodalmát fejezte ki, hogy a Hamász akár egy túszalku felvetésével is megkísérelheti akadályozni a katonai műveleteket.

Az izraeli vezérkari főnök nem támogatja a Gázai övezet feletti teljes ellenőrzés átvételét. Ejal Zamir arra figyelmeztetett, hogy ez veszélyeztetheti a túszok biztonságát, ugyanakkor kijelentette: a hadsereg végrehajtja a kormány döntését. „A véleménykülönbségek kultúrája a zsidó történelem szerves része, és ugyanígy elengedhetetlen eleme az izraeli hadsereg szervezeti működésének is – kívül és belül egyaránt” – fogalmazott.