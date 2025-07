Hatezer, segélyekkel megrakott teherautó várakozik az éhínség sújtotta Gázai övezet határainál

visszahívás;Izrael;Benjamin Netanjahu;háború;Gázai övezet;delegáció;éhínség;tűzszüneti tárgyalások;segélyszállítmányok;UNRWA;

2025-07-24 18:18:00 CEST

Az ENSZ Palesztin Menekülteket Segélyező és Munkaközvetítő Hivatala szerint, ha nem jutnak be a területre, sok gyermek halhat meg. Eközben az Izrael és a Hamász közötti tűzszünetre nincs sok esély, Benjamin Netanjahu kormányfő visszahívta tárgyalódelegációját.

Élelmiszerrel és orvosi felszerelésekkel megrakott hatezer teherautónyi segélyszállítmány várakozik Jordániában és Egyiptomban, hogy bebocsátást nyerjenek a Gázai övezetbe – írja a BBC Philippe Lazzarini, a ENSZ Palesztin Menekülteket Segélyező és Munkaközvetítő Hivatala (UNRWA) főbiztosának X-bejegyzésére hivatkozva. A szervezet sürgeti Izraelt, hogy engedélyezze a humanitárius segítség eljuttatását az ott élőknek, korlátlan időre, megszakítás nélkül.

Lazzarini szerint nem tűr halasztást a lépés, ugyanis az UNRWA csapatai által látott gyermekek többsége legyengült, meghalhatnak, ha nem kapják meg sürgősen a szükséges kezeléseket. Adataik szerint a Gázai övezetben minden ötödik gyermek alultáplált, és kiemelte, hogy a szüleik is túl éhesek ahhoz, hogy gondoskodjanak a kicsikről. A válság mélyül, és egyre inkább mindenkit érint. Lapunk is írt arról, hogy már nem csak a palesztinokat, de a humanitárius szervezetek munkatársait is éhínség sújtja a Gázai övezetben. A főbiztos szerint munkatársaik napi egyszeri étkezése gyakran csak egy kis lencse, többen munkájuk közben ájultak el az éhezéstől.

A Hamász által vezetett egészségügyi minisztérium adatai szerint eddig 81 gyermek halt meg alultápláltság miatt a Gázai övezetben 2023 októbere óta, és csak az elmúlt egy napban további két kicsi vesztette életét. A WHO szerint pontosak az adatok, amelyek szerint összesen 260 ezer öt év alatti gyermek éhezik, csak az idén 1556 alultápláltsághoz köthető koraszülés történt, és százezer várandós és szoptató anya szenved az élelmiszerhiánytól.

Miközben a segélyszállítmányok várakoznak, Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök hivatala bejelentette, visszahívták tűzszüneti tárgyalódelegációjukat Dohából. Netanjahu a Hamaszra hárította a döntést, mondván, csütörtök reggel kaptak egy választ tőlük, amiről csak annyit közölt, hogy a tárgyalócsoporttal további konzultációkra van szükség. Egyben dicsérte a katari és egyiptomi közvetítők, valamint Steve Witkoff, az Egyesült Államok közel-keleti megbízottjának erőfeszítéseit.