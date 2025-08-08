Az izraeli kormány biztonsági kabinetje jóváhagyta Gázaváros elfoglalását

Izrael;Benjamin Netanjahu;Gáza;Gázai övezet;izraeli-palesztin konfliktus;

2025-08-08 07:33:00 CEST

Benjamin Netanjahu miniszterelnök csütörtökön arról beszélt, hogy az egész övezetet katonai ellenőrzés alá akarja vonni, a most jóváhagyott terv azonban kifejezetten Gázavárosra vonatkozik.

Az izraeli kormány biztonsági kabinetje péntek hajnalban jóváhagyta a Gázaváros ellenőrzése alá vonására irányuló tervet, miközben az ország kiterjeszti katonai műveleteit annak ellenére, hogy bel- és külföldön egyre hevesebb kritikák érik a közel két éve tartó háborút – írja a Reuters.

„Az izraeli hadsereg felkészül Gázaváros ellenőrzése alá vonására, miközben humanitárius segítséget nyújt a civil lakosságnak a harci övezeteken kívül” – közölte Benjamin Netanjahu hivatala. Mint megírtuk, csütörtökön Benjamin Netanjahu a Fox Newsnak adott interjújában még arról beszélt, hogy Izrael katonai ellenőrzés alá akarja vonni a teljes Gázai övezetet, a pénteken elfogadott terv azonban kifejezetten Gázavárosra, az övezet legnagyobb, északi részén található településére fókuszál.

A hírügynökség az Axios izraeli értesüléseire hivatkozva azt írja, a terv magában foglalja a palesztin civilek evakuálását Gázából és egy szárazföldi offenzíva megindítását. Egy kormányzati forrás szerint a palesztinoknak evakuálási figyelmeztetéseket adhatnak ki Gáza bizonyos területein, így akár több hetet is kaphatnak, mielőtt a hadsereg bevonulna.

Nem világos azonban, hogy Benjamin Netanjahu hosszabb ideig tartó vagy rövidtávú katonai műveletre számít-e. Izrael többször kijelentette, hogy célja a palesztin terrorszervezet, a Hamász felszámolása és az izraeli túszok kiszabadítása. Gázában még mindig 50 túszt tartanak fogva, akik közül az izraeli hatóságok szerint 20 lehet életben. A eddig kiszabadítottak többsége diplomáciai úton szabadult, azonban a tűzszünetre irányuló tárgyalások, amelyek további túszok szabadon bocsátását eredményezhették volna, júliusban megszakadtak.

A BBC emlékeztet: krábban az ENSZ arra figyelmeztetett, hogy Izrael katonai műveleteinek kiterjesztése „katasztrofális következményekkel” járhat a palesztin civilek és az izraeli túszok számára. Izrael elsöprő katonai offenzívája a háború kezdete óta már legalább 61 ezer palesztin halálát okozta a Hamász által irányított gázai egészségügyi minisztérium szerint.