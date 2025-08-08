A vártnál lassabban csökkent júliusban az infláció, a kávé egy év alatt 20, az őszibarack 85 százalékkal drágult

KSH;infláció;gázár;

2025-08-08 09:38:00 CEST

A KSH szerint 4,3 százalék volt az infláció júliusban. Egy év alatt az élelmiszerek ára 5,9 százalékkal nőtt, a csokoládé, kakaóé és a kávé 20 százalékkal, az őszibaracké 85,4 százalékkal emelkedett. A háztartási energiáért 10,9 százalékkal többet kellett fizetni átlagosan, ezen belül a vezetékes gáz 23,1 százalékkal drágult.

Júliusban a fogyasztói árak átlagosan 4,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat, júniushoz viszonyítva pedig átlagosan 0,4 százalékkal voltak magasabbak az árak – jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

2024. júliusához képest az élelmiszerek ára 5,9 százalékkal nőtt (a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 4,6 százalékkal), ezen belül a csokoládé, kakaóé 20,4, a kávéé 19,6 százalékkal. Az idényáras élelmiszerek ára átlagosan 18,1 százalékkal nőtt, az őszibarack, amelynek ára 85,4 százalékkal (!) emelkedett.

A termékcsoporton belül viszont a margarin ára 30,1, a liszté 10,4, a cukoré 9 százalékkal mérséklődött.

A háztartási energiáért 10,9 százalékkal többet kellett fizetni átlagosan, ezen belül a vezetékes gáz 23,1, a palackos gáz 4,6 százalékkal drágult. A szeszes italok, dohányáruk ára 6,5 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 7,8 százalékkal. A jelentésből kiderül, hogy a szolgáltatások 5,3 százalékkal drágultak, és a tartós fogyasztási cikkek ára 2,1 százalékkal emelkedett.

Egy hónap alatt, júniushoz viszonyítva a fogyasztói árak átlagosan 0,4 százalékkal nőttek. Az élelmiszerek ára 0,3 százalékkal nőtt (a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 0,4 százalékkal). A friss hazai és déligyümölcs 8,4, az édesipari lisztesáru 5,8, a csokoládé, kakaó 2,4, a baromfihús, valamint a kávé 1,8-1,8 százalékkal többe kerültek. A legnagyobb mértékben a háztartási energia drágult, 1,2 százalékkal, ezen belül a vezetékes gázért 2,3 százalékkal többet, a palackos gázért 1,1 százalékkal kevesebbet kellett fizetni.

A Portfolio cikke szerint az elmúlt hónapok emelkedése után előzetesen lehetett arra számítani, hogy júliusban csökken az infláció, ennek részben a naptárhatás az oka, hiszen 2024 nyarán a kötelező akciózások kivezetésével megugrott az áremelkedési ütem. Éppen ezért az elemzők arra számítottak, hogy 4 százalék környékére eshet az inflációs ráta, sőt egyesek azt sem zárták ki, hogy „hármassal kezdődjön”. Így a most közölt adat a lap szerint kellemetlen meglepetést jelent, hiszen a vártnál lassabb az infláció csökkenése.