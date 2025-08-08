Kocsis Máté: Még néhány ilyen mondat, és meglesz az ötödik 2/3!

Kocsis Máté;Kéri László;Tisza Párt;

2025-08-08 12:00:00 CEST

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője kiakadt egy kicsit Kéri László megjegyzéseire.

Az ötödik kétharmados győzelemről elmélkedett egy pénteki Facebook-bejegyzésben Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.

Az ügy előzménye, hogy a kormánypárti média elkezdte támadni Kéri László politológust, aki egy rendezvényen úgy fogalmazott: „Ha gyengül a Fidesz megmaradt bázisában ez a fajta büszkeség, hogy hát mindig mi voltunk a győztesek, a rohadt életbe, mi leszünk a vesztesek? Hát mi van? Hát itt van a szomszédom, meg a kollégám, meg a rokonom, aki eddig úgy büszke volt rá, hogy én Fidesz-szavazó vagyok, az most ilyen kínosan, mint a pestisessel, úgy viselkedik, annak nagyon nagy jelentősége lehet a választási részvétel aktivitására. Olyan hangulatnak kell lenni a választás előtt, ahol nyilvánvalóan kínosnak kell lenni, hogy te még mindig fideszes vagy!”

Kocsis Máté szerint az elhangzottakat úgy kell értelmezni, hogy jelentős hatással lehet a választásra, ha úgy bánnak a fideszesekkel, mint a pestisesekkel. Gúnyosan megjegyezte, hogy ezek szerint a politológus is a „tiszás szeretetországot” országát építi. „És erre az ürgére még bárhol szükség van, te jó világ! Köszönjük, még néhány ilyen mondat, és meglesz az ötödik 2/3!” – zárta sorait Kocsis Máté.

Egy kommentben hozzátette: „Ne adja fel, Laci bá! Csak így tovább!”