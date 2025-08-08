Végrehajtási eljárás indul a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar ellen egy kétmilliárdos tartozás miatt

tartozás;végrehajtás;Magyar Bírósági Végrehajtói Kar;

2025-08-08

Pénzügyi problémák nem merülhetnek fel, elvileg képes lenne kfizetni az összeget a szervezet.

Nem teljesít egy jogerős bírósági ítéletet a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK), ezért végrehajtási eljárás indult a köztestület ellen – írja a hvg.hu.

A jogvita a Fővárosi Törvényszék márciusi elsőfokú határozata után a Fővárosi Ítélőtábla júniusban kihirdetett döntésével zárult le, amely kötelezte az MBVK-t 1 113 985 346 forint és annak kamatai megfizetésére. Az összeg a kamatokkal együtt meghaladja az 1,9 milliárd forintot. Az ügy egy évek óta tartó per részeként született meg, amelyben a kar korábban hibás teljesítésre hivatkozva mondott fel egy, még az éppen korrupcióval vádolt Schadl György elnöksége idején kötött szerződést. A döntést a szerződéses partner vitatta, és bírósághoz fordult. Az MBVK korábbi megbízásai között szerepelt többek között a Hunguard, valamint olyan személyekkel összefüggő ügyek, mint Habony Árpád rokona és a miniszterelnök testvére, Orbán Győző egykori sporttársa. A jelenlegi per tárgyát képező, legnagyobb értékű megbízás a Sysdata PSE Kft.-vel jött létre, amellyel 2017 és 2019 között öt szerződést kötöttek összesen 6,16 milliárd forint értékben. Egy 2017-es szoftverfejlesztési megállapodás önmagában 3,427 milliárd forintról szólt, és a végrehajtói munkát teljes körűen támogató rendszer kiépítését célozta.

A korábbi informatikai rendszer ekkorra elavultnak és biztonsági kockázatot jelentőnek számított, többször leállt túlterhelés miatt. A per 2020 őszén indult, a mostani ítélet pedig már a hetedik bírósági döntés volt az ügyben. Egy 2023 márciusában jogerőre emelkedett részítélet kimondta, hogy az MBVK elállása nem volt megalapozott, amit a Kúria is megerősített. A legutóbbi ítéletet Katona Tímea, a Sysdata jogi képviselője is megerősítette, jelezve, hogy a Fővárosi Ítélőtábla változtatás nélkül hagyta helyben az elsőfokú döntést.

A határozat értelmében a karnak a követelt összeg közel 90 százalékát, valamint a kamatokat és a perköltséget is meg kell fizetnie. Az MBVK július 16-án vette át az ítélet írásos példányát, a 15 napos határidő július 31-én járt le, de nem teljesített. Augusztus 1-jén Takács Katalin hivatalvezető közölte, hogy rendkívüli jogorvoslati és végrehajtás-felfüggesztési kérelmet nyújtanak be a Kúriához, ezért nem fizetnek. Az ügyvéd szerint azonban a tartozást a határidő előtt rendezni kellett volna, mivel a felülvizsgálat kérése nem halasztja a végrehajtást. A Sysdata augusztus 6-án kezdeményezte a végrehajtást az MBVK ellen a közel 1,9 milliárd forintos tartozás behajtására, amely tovább növekszik a kamatok miatt. A jogerős ítélet figyelmen kívül hagyását az ügyvéd a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságánál is jelezte.

Pénzügyi adatok szerint az MBVK képes lenne teljesíteni a fizetést, mivel 2023 végén 8,56 mrd Ft milliárd forintos eredménytartalékkal rendelkezett, amelyből közel 7,4 milliárd forint bankbetét volt. A jogerősen megítélt összeg akár inkasszóval is levonható lenne, azonban a végrehajtást bonyolíthatja, hogy a kar a végrehajtók felügyeleti hatósága, így a kijelölt végrehajtó esetében felmerülhet az elfogultság.

Az informatikai fejlesztés a szerződés felbontásával leállt, így az új rendszer nem készült el, ami a beszámoló szerint nemcsak biztonsági kockázatot, hanem jogszabálysértést is jelent, mivel 2019-ben előírták a rendszer bevezetését. A kar így egy befejezetlen, de jelentős részben kifizetett fejlesztés után további mintegy 2 milliárd forintot köteles kifizetni, miközben továbbra is a régi rendszert használja.