Meghalt Varga Zoltán Jászai-díjas színművész

gyász;Miskolci Nemzeti Színház;színművész;kecskeméti Katona József Színház;

2025-08-08 11:33:00 CEST

A miskolci, valamint a kecskeméti színház egykori tagja 64 éves korában, hosszú betegség után hunyt el.

64 éves korában elhunyt Varga Zoltán Jászai-díjas színművész, a miskolci, valamint a kecskeméti színház egykori tagja – írj a Fidelio.

A hosszú betegség után a napokban elhunyt színművész halálhírét a Miskolci Nemzeti Színház közölte. A portál emlékeztet: Varga Zoltán 1986-ban végzett a Színház- és Filmművészeti Egyetemen, több teátrumban, filmes produkcióban dolgozott élete során, pályakezdőként a Katona József Színházhoz szerződött.

Ő alakította Srácot Spiró György Csirkefej című drámájának ősbemutatójában, az Eszmélet című tévéfilmsorozatban pedig József Attilát játszotta. A színművész 2014 és 2020 között volt a Miskolci Nemzeti Színház tagja, olyan emlékezetes előadásokban szerepelt, mint a Kivilágos kivirradtig, A mi osztályunk, a Cyrano, a Don Juan, az Ördögök és az Ádám almái. Utoljára a kecskeméti Katona József Színház előadásaiban láthatta őt a közönség – írja a lap.