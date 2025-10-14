Cseke Péter maradt a kecskeméti színház igazgatója

Egyedül Cseke Péter jelenlegi igazgató pályázott a kecskeméti Katona József Színház intézményvezetői tisztségére, és a képviselő-testület – méltatása mellett – egyhangúlag meg is szavazta újabb, 2023. január 31-ig tartó kinevezését – írja a baon.hu.