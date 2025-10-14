„Csak egy szusszanás az élet, csak egy szusszanás – hangzik el Szabó Borbála Száz karácsony című darabjában, melyet a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház Ruszt József Stúdiójában mutattak be Kovács Lehel rendezésében.
A miskolci, valamint a kecskeméti színház egykori tagja 64 éves korában, hosszú betegség után hunyt el.
A Jóbarátok díszletére hajazó szobába helyezte Csehov Három nővér című remekművének szereplőit Szente Vajk rendező.
Ölbe hullt gazdagság.
A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház igazgatója a botrányok ellenére „bízik a megbocsátás erejében”.
Egyedül Cseke Péter jelenlegi igazgató pályázott a kecskeméti Katona József Színház intézményvezetői tisztségére, és a képviselő-testület – méltatása mellett – egyhangúlag meg is szavazta újabb, 2023. január 31-ig tartó kinevezését – írja a baon.hu.