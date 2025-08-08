„Hagyjad, hadd égjen meg a rohadék, megérdemli!” - Rágyújtották az autót egy férfira Kunmadarason

gyújtogatás;lincselés;gyilkossági kísérlet;Kunmadaras;

2025-08-08 13:10:00 CEST

Egy kisfiú állítólagos elsodrása miatt szabadultak el az indulatok.

Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt folytatnak eljárást egy Kunmadarason történt bűncselekmény ügyében – közölte pénteken a rendőrség.

Az eset július 31-én este történt a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei település egyik utcájában, ahol apa és fia betörték egy személyautó ablakait, amelyben egy férfi és annak barátnője ült. A nő ijedtében kiszállt a járműből, ekkor az egyik támadó megütötte, mire az asszony elmenekült. A férfi a helyén maradt, miközben az apa többször arra biztatta 21 éves fiát, hogy ölje meg őt. Később a 42 éves férfi meggyújtotta az autó jobb oldali ülését, amely lángra kapott. A támadók ezt követően elhagyták a helyszínt. A mozgásképtelen sértettet a kiérkezők emelték ki az égő járműből. Az előzetes orvosi szakvélemény szerint a nő könnyű, míg a férfi súlyos sérüléseket szenvedett.

A rendőrség augusztus 2-án elfogta és kihallgatta az apát, akinek letartóztatását a bíróság elrendelte. A fiú ellen elfogatóparancsot adtak ki, őt augusztus 7-én fogták el. Gyanúsítotti kihallgatását követően őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatását.

A Blikk beszámolója szerint a gyilkossági kísérlet célpontja egy német férfi volt, aki tolatás közben elsodort egy gyereket. A gyermeknek ugyan nem esett baja, de a rokonai teljesen feldühödtek. Ezt követően a férfi menekülőre fogta, azonban a rokonok utolérték. A vármegyei ügyészség szóvivője elmondta, hogy a felgyújtott kocsiülés 1-1,5 méteres lánggal égni kezdett. Az apa „Hagyjad, hadd égjen meg a rohadék, megérdemli!” felkiáltással a fiával együtt a helyszínről elmenekült.