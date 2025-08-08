Elsodort a vonat egy autót Bakonyszentlászlónál

baleset;ütközés;vonatbaleset;vonatközlekedés;Bakonyszentlászló;

2025-08-08 12:24:00 CEST

A Veszprémből Győrbe indult vonat ütközött össze egy autóval Bakonyszentlászló és Fenyőfő között. A járaton 27-en utaztak, a baleseti helyszínelés miatt késésekre és pótlóbuszos közlekedésre kell számítani a Győr–Veszprém vonalon.

Vonat és személyautó ütközött össze Bakonyszentlászló és Fenyőfő között, a vinyei átjárónál – közölte péntek délelőtt honlapján a Katasztrófavédelem.

Azt írták, hogy a pannonhalmai hivatásos és a veszprémvarsányi önkéntes tűzoltók áramtalanították a gépkocsit. A helyszínre mentő is érkezett, a vonaton összesen 27-en utaztak. A tájékoztatás szerint Bakonyszentlászló és Zirc között vonatpótló autóbusz fog közlekedni.

A Mávinform a Facebook-oldalán arról számolt be, hogy a Veszprémből 9:35-kor Győrbe elindult személyvonat sodort el egy autót Vinyén. Mint írták, az incidensben nem sérült meg senki, viszont a baleseti helyszínelés miatt hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos közlekedésre kell számítani a Győr–Veszprém vonalon.