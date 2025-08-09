Már 14. alkalommal rendezi meg tandemkerékpáros túráját a Balaton körül a Mozdulj! Közhasznú Egyesület

Balaton;esélyegyenlőség;látássérültek;mozgássérültek;

2025-08-09 09:26:00 CEST

A fogyatékossággal élő emberek ugyanúgy képesek élvezni az életet, mint bárki más. Erre hívja fel a figyelmet egy egyesület, amely az esélyegyenlőségért dolgozik.

Hogyan képes körbebiciklizni a Balatont egy látássérült? Vagy egy kerekesszékes? Nagyon egyszerűen: egy kis segítséggel. A Mozdulj! Közhasznú Egyesület augusztus 15-20. között már 14. alkalommal rendezi meg tandemkerékpáros túráját a Balaton körül. Mint az egyesület elnökétől megtudtuk: a Balaton a látássérültek számára is óriási élmény, hiszen annak ellenére, hogy nem látnak, az összes többi érzékszervükre hat a környezet. „Azzal a természetességgel kell hozzáállni, hogy ez nem egy alá- és fölérendelt helyzet, hanem mindannyian tanulunk egymástól. A fogyatékossággal élők ugyanúgy élvezik az életet, mint bármelyikünk. Ez csak személyiség és beállítottság kérdése, az ép emberek között ugyanígy megvan a különbség, hogy ki hogyan élvezi az életet, a kirándulást, a Balatont” – mondta dr. Tálos Marianna.

Azt is megtudtuk tőle:

az egyesületet azzal a céllal alapították meg, hogy esélyegyenlőséget teremtsenek a fogyatékossággal élők számárak a sportban, a művészetekben és a hétköznapokban egyaránt.

Egy baráti társaságban kezdtek el azon gondolkodni, hogy mi lehet az a közösségi program, amit együtt tudnak végezni akár látás-, akár mozgássérültekkel. Az egyik látássérült barátjuk vetette fel, hogy nagyon ritkán van lehetőségük tandemkerékpározni, és milyen jó lenne egy ilyen túrát szervezni. Mivel a nyárról mindenkinek a Balaton jut eszébe, és akkor már kezdett kiépülni a tó körüli kerékpárút-hálózat, ez a tókerülő kerékpártúra lett az egyesület első programja, már a bejegyzésük előtt. Akkor a segítőkkel együtt húszan vállalkoztak az útra, hét tandemmel, és akkora sikere lett a programnak, hogy az egyesület úgy döntött: hagyománnyá teszi. Ha a Covid nem szól közbe, már a 15. alkalomra kerülne sor, de a járvány alatt egy év kimaradt. Idén viszont mát 70 fővel vágnak neki a 220 kilométeres túrának, a látássérültek látó segítőikkel tandemkerékpárral, a mozgássérültek pedig speciális, kézzel hajtható járgányokkal, úgynevezett handbike-kal kerekeznek.

Dr. Tálos Marianna hozzátette: ez a program nem kizárólag a sportról, a mozgásról szól, hanem kihasználják a Balaton kínálta egyéb lehetőségeket is. Meglátogatnak kulturális központokat, múzeumokat, kiállításokat, sőt a tó hűsítő vizét is kihasználják, szerveznek mindenféle vízi programot. Minden évben nagyon népszerű a sárkányhajózás, a kajakozás, de akár csak az úszás is. Mint megtudtuk, ez a 70 fő nagyjából a felső határa a résztvevőknek, mert elég nagy kihívás megszervezni ennyi embernek a szállását, étkezését, egyéb programjait.

Minden évben egy tematika köré fonják az eseményeket, volt már például a balatoni hungarikumok, illetve az olimpia, idén a balatoni hagyományőrzés megismerése kerül a fókuszba. Előadást hallgatnak majd a Kékszalag történetéről Balatonfüreden, ahol az Anna-bál történetéről is mesélnek nekik, amelynek idén ünnepelték a 200. évfordulóját. Badacsonyban a borlovagrend tagjaival találkoznak, akik a Kéknyelű történetébe avatják be a csapatot, Keszthelyen pedig néptáncot fognak tanulni. Dr. Tálos Marianna hozzátette: eddig mindenütt nagyon pozitív tapasztalatokat szereztek a kiállításokon, múzeumokban, mindenütt megengedték a látássérülteknek, hogy megtapogassák a tárgyakat. Emellett a látássérült és a segítője itt is egy párt alkot, és a segítő részletesen leírja a színeket, a formákat, felolvassa az ismertető szöveget, hogy a látássérültek minél jobban el tudják képzelni mindazt, ami ki van állítva. Az esetleges kedvezőtlen időjárás sem állíthatja meg a túrázókat, dr. Tálos Marianna elmondta, még soha nem fordult elő, hogy öt napig egyfolytában esett volna az eső, és amikor éppen elállt, akkor tudtak továbbhaladni.

Az egyesület elnöke arról is mesélt lapunknak, hogy a tandemkerékpározás mind a két fél számára kihívás.

A sofőrnek, a segítőnek, aki elöl ül, kiemelten nagy a felelőssége, hiszen az út során minden felmerülő közlekedési nehézségről tájékoztatnia kell a mögötte ülő látássérült társát, mint például egy úthiba, egy megállás, egy hirtelen leszállás. Emellett a közlekedési helyzetekre is nagyon oda kel figyelnie, mivel a bicikliút több helyen keresztezi az autóutat, és egyes szakaszokon még mindig az autókkal együtt kell mozogniuk. Nem szabad belemenni olyan helyzetekbe, amelyek veszélyeztetik a biztonságukat. A hátul ülő látássérült részéről pedig egy nagy fokú bizalomra van szükség, hiszen van ugyan a kezében kormány, de nem tud vele kormányozni, és fékezni sem tud a pedállal. Abszolút a társára kénytelen hagyatkozni, ami az elején nehéz lehet, de amikor megszokja az ember, akkor már csak suhan és élvezi. „Ez egy csodás harmóniát teremt a partnerek között” – fűzte hozzá dr. Tálos Marianna, aki elmondta, hogy a résztvevők között vannak összeszokott házaspárok, illetve egy anya-lánya páros is, de minden évben jelentkeznek újak is, akik kicsit azért gyakorolnak, mielőtt elindulnak az ötnapos túrára.

Nagyon fontosnak tartják hangsúlyozni, hogy a sport és a művészet erősen összefonódik az esélyegyenlőség megteremtésében. Az egyesület tagjai között vannak amatőr és profi művészek is, így minden túra alkalmával szerveznek két művészeti bemutatót is. Az első a megnyitó, amire idén Révfülöpön kerül sor, ahol dallal, prózával, verssel köszöntik a túra résztvevőit, de az éppen arra járó turistákat is. A másik bemutató pedig Keszthelyen lesz, amikor odaér a csapat.