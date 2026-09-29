Látássérült látogatók hangok és tapintható tárgyak segítségével fedeznek fel egy múzeumot, budaörsi diákok a kitelepített svábok helyébe képzelik magukat, Pécsett pedig roma fiatalok beszélnek kortársaiknak a roma holokausztról. Ezek a programok is elismerést kaptak hétfőn a Szépművészeti Múzeumban, ahol megnyílt a Múzeumok Őszi Fesztiválja.
„Sokan kívülről bűvészkedésnek látják, ahogyan a vak emberek az okostelefont használják. A valóságban a készülék speciális módba kapcsol – például iPhone-on a VoiceOver funkcióval – és a gesztusok jelentése megváltozik. A felhasználó végighúzza az ujját a képernyőn, a program pedig folyamatosan bemondja, milyen elem található az ujja alatt. A kiválasztás dupla koppintással történik. Így a telefon teljes mértékben használható e-mailezésre, böngészésre vagy üzenetküldésre” – tudtuk meg Szuhaj Mihálytól, az Informatika a Látássérültekért Alapítvány elnökétől, akit az okoseszközök látássérültek életében betöltött szerepéről, érdekes új fejlesztésekről kérdeztünk.
A fogyatékossággal élő emberek ugyanúgy képesek élvezni az életet, mint bárki más. Erre hívja fel a figyelmet egy egyesület, amely az esélyegyenlőségért dolgozik.
Áldozó Tamást a Facebookon ócsárolták részleges vaksága miatt. A polgármester perel, és egyúttal segít sorstársain is.
Közös cselekvésre: szoftverek, honlapok akadálymentesítésére biztatja a cégeket az IT Összefogás mozgalom.
Ingyen látogatható a Ludwig Múzeum legújabb kiállítása, amely társadalmi problémákra kérdez rá bevonva gazdákat, roma fiatalokat és látássérülteket.
Építési törmelék, rozsdás, még nem lefektetett sínek, félkész átjárók: ez vár Szántód-Kőröshegy és Balatonszentgyörgy között, az alig egy hónapja elkészült szakaszon.
Egy év alatt 30 iskolában több mint 5 000 gyermek és fiatal vett részt a látássérült énekesnő, Agárdi Szilvia által tartott érzékenyítő előadásokon országszerte. A Vodafone eddigi legfiatalabb, megválasztásakor mindössze 19 esztendős Főállású Angyalának köszönhetően jelentősen bővültek a látássérültek tájékozódási, művelődési és szórakozási lehetőségei is. A Lapról hangra oldalon 12 hónap leforgása alatt 40 százalékkal nőtt mind az önkéntes felolvasók, mind az elérhető cikkek száma, így mára a folyamatosan frissülő weboldalon több mint 3 000 újságcikk közt válogathatnak a látássérültek.
Megdöbbenve értesült a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége arról, hogy 558 millió forint közpénzből olyan, a fogyatékos embereket célzó informatikai projekt valósult meg, amelyet az érintettek szervezeteivel nem egyeztettek, s mely szakmailag aggályos.
A digitális technológia gyors ütemű fejlődésével a látássérült emberek számára is egyre inkább kinyílik a világ, a számítógép és a világháló már nem "ismeretlen közeg". A vakokat és gyengénlátókat számtalan egyszerű és könnyedén hozzáférhető eszköz segíti abban, hogy a látható környezetről minél több információhoz jussanak. A kutatások azonban nemcsak a számítógépes és mobiltelefonos alkalmazások fejlesztéséről szólnak: hosszútávú cél bizonyos betegségeknél a látás részleges helyreállítása.
Ámbár az elmúlt években több, látássérültek és kifejezetten vak felhasználók számára készült számítógépes játékprogram is született, a francia DOWiNO fejlesztőcég Egy vak legenda címet viselő mobiljátéka újabb mérföldkő lehet a látássérültek számára a modern digitális technológia mind teljes körűbb használata és élvezete felé vezető úton. A játékban kialakított fantáziavilágot egy különleges technika segítségével pusztán háromdimenziós hanghatásokat követve fedezheti fel a látássérült játékos.
Látássérültek széles körű tájékozottságának és roma közösségek társadalmi integrációjának elősegítését, valamint halmozottan sérült gyermekek és fiatalok kommunikációjának fejlesztését tűzték ki célul 2014/15-ben a Főállású Angyalok. Idén 7. alkalommal hirdette meg a Vodafone Magyarország Alapítvány a Főállású Angyal programot. A jelöltekre összesen több mint huszonkétezer szavazat érkezett a Facebook közösségi oldalon. Három hölgy, Agárdi Szilvia, Kovács Krisztina és Miksztai-Réthey Brigitta nyerte el a 2014/15-es év Főállású Angyala címet. A három nyertest szakmai zsűri választotta ki állásinterjúk során, melyekre 166 jelentkező közül 10 pályázót hívtak meg a szervezők. Az Angyalok szeptemberben kezdik meg munkájukat.
Hathatós lépéseket ígér a látássérültek könnyebb bankolása kapcsán az Emmi, amely több héttel kérdéseink megküldése után válaszolt, de hogy mivel tudná rászorítani a bankokat az ENSZ által elmarasztalt gyakorlat javítására – nem tudni.