Nemi aktusról szóló dalt tettek aláfestő zenének Orbán Viktor egyik videójához

18+;Orbán Viktor;Dopeman;

2025-08-08 14:31:00 CEST

Csak a ritmust lehet hallani, a dalban azonban erősen zavarba ejtő szövegek szerepelnek.

A Desh néven ismert Molnár Attila meglehetősen pikáns sorait tartalmazó számának dallama fut háttérzeneként Orbán Viktor egy videója alatt – hívta fel a figyelmet a 444.hu.

Maguk a dalszöveg sorai nem hallatszanak, de néhányuk nemi aktusról szól: „Deshi a csajodat nyalja, behatol a farka / Kicsit lucskos, de ő így szereti” (...) „Nagyon vörösek a szemeid, a kezeidben bong / Emlegeti majd a nevemet, úgy mint a Trianont / Úgy szakítom a ruhád, kicsi cici kicsatolt / Amíg cumizod a kárt, bedobok egy Dedalont.”

Mindez a Talpra cigányok című dalban hallható. A választás vélhetően azért esett erre a számra, mert ez Desh egyik legnagyobb hallgatottságú száma az utóbbi években; jelenleg mintegy tízmillió megtekintésnél jár a YouTube-on. Az ominózus videóban a miniszterelnök a romaságról beszél: „Rendkívül sok olyan cigány család van, amely munkából tudja magát eltartani, 2010-ben meg nem tudta. Beléjük rugdostak, lenézték őket, ingyenélőnek nevezték, aztán kiderült, hogy amikor van lehetőség, a nagy részük nem ilyen. Hát eljön dolgozni. Rengetegen vannak. Van egy cigány középosztályosodás Magyarországon. Egész addig, amíg az építőipar jól megy, meg néhány szakma jól megy, addig van meló is” – fogalmazott Orbán Viktor.

Amint arról korábban hírt adtunk, a miniszterelnök pár nappal ezelőtt Dopeman műsorában szerepelt.

Három éve Szentkirályi Alexandra még kormányszóvivőként keltett feltűnést azzal, hogy rendőrök társaságában megtekintette a déli határkerítést, a videójában felcsendül a Moreart nevű kazah rapper Я буду ебать, vagyis Baszni fogok című dal, amelynek lüktető ritmusa mellett a lírai hangulatról az a refrén gondoskodik „Baszni fogok és tartalmat tolni”, illetve „A szuka érti a stílusomat és a szlenget”.