"Bárki legyőzheti a Fideszt" - Fölényesen nyert a baloldal Zuglóban

„Számítottam a nagy győzelemre, de az, hogy ilyen aránnyal nyertünk, engem is meglepett. Eddig nem nagyon akartam elhinni, viszont azok az élmények, amik a kampány közben értek, összhangban vannak az eredménnyel. Nem találkoztam ugyanis elutasítással, úgy éreztem az emberek szeretnek, továbbá nagyon jó volt a programunk visszhangja is. Nagyságrendileg majdnem ugyanannyian mentek el voksolni, mint 2014-ben, ugyanakkor arányaiban most sokkal több szavazatot kaptunk. Meggyőződésem szerint azzal, hogy egy igazi baloldali jelölt áll szemben a Fidesszel, megfelelő szervezés és mondanivaló mellett bárki, bárhol, bármikor legyőzheti a kormánypártot” - fogalmazott lapunknak Bitskey Bence, miután fölényes győzelmet aratott a zuglói időközi képviselő-választáson.