Illegális migránsnak nézte a jótékonysági versenyen részt vevő evezősöket egy brit képviselő

Nagy-Britannia;Anglia;migráció;illegális bevándorlás;illegális migráció;bevándorlásellenesség;

2025-08-08 15:29:00 CEST

A bevándorlásellenes politikus később elismerte, hogy tévedett, de nem volt hajlandó bocsánatot kérni, amiért „éber maradt”.

Kellemetlen helyzetbe került az a brit parlamenti képviselő, aki egy esetleges migránsinvázióval riogatta a választókerületét, majd kiderült, hogy egy jótékonysági szervezet evezőseit nézte illegális bevándorlóknak – számol be a Politico.

Rupert Lowe – aki korábban a brexit atyjaként ismert Nigel Farage-féle Reform UK párt tagja volt, de most függetlenként képviseli a Norfolk megyei Great Yarmouth-ot – csütörtökön osztott meg egy képet az X-en, amelyen egy csónak látható a választókerületének partjainál.

A képaláírásban drámaian figyelmeztetett, hogy csónakok érkeznek Great Yarmouthba. „Ha ezek illegális migránsok, minden eszközt be fogok vetni, hogy kiutasítsák őket” – írta. Majd hozzátette: „Ami sok, az sok. Nagy-Britanniának tömeges deportálásokra van szüksége.”

A csónak azonban valójában nem menekülteket, hanem egy négyfős jótékonysági evezőcsapatot szállított, akik a ROW4MND kampány keretében gyűjtenek adományokat motoros neuronbetegségek gyógyítására. A csapat tagjai szerint azóta többször is megkereste őket a brit parti őrség Lowe bejegyzése miatt. „Jót nevettünk rajta. Még sosem néztek migránsnak” – mondta az egyikük a posztról.

Dinghies coming into Great Yarmouth, RIGHT NOW.



Authorities alerted, and I am urgently chasing.



If these are illegal migrants, I will be using every tool at my disposal to ensure these individuals are deported.



Enough is enough. Britain needs mass deportations. NOW. pic.twitter.com/1mCg0ljRQ4 — Rupert Lowe MP (@RupertLowe10) August 7, 2025

Rupert Lowe később elismerte, hogy tévesen illegális migránsoknak nézte a legénységet, de ragaszkodott ahhoz, hogy nem fog bocsánatot kérni, amiért „éber maradt”. Jóvátételként ugyanakkor ezer fontot adományozott a ROW4MND-nek. „Jó hír. Vaklárma! Az ismeretlen hajó jótékonysági evezősöké volt, hála Istennek” – írta pénteken. Majd zárásként hozzátette: „Csak így tovább, és figyeljenek az igazi illegális bevándorlókra!”