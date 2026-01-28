Orbánt erősíti a Századvég

A lakosság több mint kétharmada szigorítaná a bevándorlással kapcsolatos magyarországi szabályozást, és a többség szerint az Európai Unió nem tudja megvédeni az európai polgárokat egy terrortámadás esetén – állítja a Századvég közvélemény-kutatása. A kormányközeli elemző cég a párizsi merénylet után végzett felméréséből kiderül, hogy a Párizsban történtek ismertsége kifejezetten magas Magyarországon: mindössze 3 százalék azok aránya, akik nem hallottak róla.