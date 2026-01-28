Helyette Tom Homant, a Fehér Ház bevándorlási ügyekért felelős „határcárját” küldik a minnesotai műveletek felügyeletére.
Sorsdöntő napjait éli az Egyesült Államokban Donald J. Trump bevándorlásellenes laboratóriuma.
A bevándorlásellenes politikus később elismerte, hogy tévedett, de nem volt hajlandó bocsánatot kérni, amiért „éber maradt”.
Így néz ki az úgynevezett bevándorlásellenes politika.
A kormánypropaganda magában is kemény tudatmódosító szer, biofűvel párosítva azonban azonban életveszélyes elegynek tűnik.
Vallomást tett a rasszista vérontás elkövetője: Patrick Crusius fél napig vezetett, hogy mexikóiakat öljön - áldozatai balszerencséjére pedig egy áruház mellett éhezett meg.
A külügyminiszter a migrációellenességet és a határok védelmét látja közös pontnak Orbán és Trump politikájában – erről is lesz szó a két vezető találkozóján.
A terrortámadás után öt nappal elkezdődtek a gyászszertartások, bár sok áldozatot még nem is azonosítottak.
Európa átmeneti időszakot él át a német-francia-tengely gyengélkedése miatt. Az európai parlamenti választás nem ad választ arra, merre halad tovább a kontinens.
A honvédelmi tárca államtitkára Facebook-oldalán jelentette be az új kabinet létrejöttét. A kormány hivatalos oldalán erről nincs szó.
A vasárnapi svédországi választásokon a tét alapvetően a rendkívül sikeres svéd modell fennmaradása. Eddig a piaci liberalizmus támadta, most pedig az első számú veszély a menekülthullám miatti bezárkózás.
Gianni Buquicchio bizottsági elnök a szerdai szavazás elhalasztására próbálta rávenni Szijjártó Pétert, vagy legalább arra, hogy a Fidesz képviselői vegyék figyelembe az uniós testület megállapításait is.
A lakosság több mint kétharmada szigorítaná a bevándorlással kapcsolatos magyarországi szabályozást, és a többség szerint az Európai Unió nem tudja megvédeni az európai polgárokat egy terrortámadás esetén – állítja a Századvég közvélemény-kutatása. A kormányközeli elemző cég a párizsi merénylet után végzett felméréséből kiderül, hogy a Párizsban történtek ismertsége kifejezetten magas Magyarországon: mindössze 3 százalék azok aránya, akik nem hallottak róla.
Egyre keményebben támadja a bevándorlókat a Fidesz, sőt a vezető kormánypártok az utóbbi napokban eljutottak oda, hogy a Magyarországon elenyésző mértékű bevándorlás drasztikus emelkedéséről vizionálnak, s növekvő terrorveszéllyel riogatnak. Így nemcsak az Európai Unió migránspolitikájának, hanem a katolikus egyházfő elvándorlók és menekültek világnapján kiadott üzenetének is ellentmond az Orbán-kormány.