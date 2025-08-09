A magyar álom hete

Brüsszel;lakás;Magyar Péter;

2025-08-09 06:00:00 CEST

Hazugságvizsgáló

Azt állította Orbán Viktor (a Kossuth rádióban a 3%-os fix lakáshitelről), hogy „a magyar álom lényege a saját otthon”, mert az adja a végső függetlenséget.

Ezzel szemben a tény az, hogy ez nem álom, hanem régóta tartó valóság, mert a magyar lakosság több mint 90 százaléka rendelkezik lakástulajdonnal, miközben Németországban mindössze az emberek felének van saját háza vagy lakása, nyilván mert a németek nem akarnak függetlenek lenni, vagy jóval szegényebbek, mint mi vagyunk. De ha Orbán mégis magyar álomról beszél, akkor annak az lehet az oka, hogy a magyarok megfizethető új lakásra vágynak, az pedig nincs. 2010 óta kevesebb új lakás épült, mint a Medgyessy-Gyurcsány éra nyolc éve alatt, eközben pedig a CSOK program olyan áremelkedést indított be, hogy 10 év alatt az árak több mint megkétszereződtek. Hja, a függetlenségnek ára van Magyarországon. Nagy.

Azt is állította Orbán, hogy kormánya több lakásprogramot is csinált már, és van tapasztalata abban, hogyan kell ezt csinálni.

Ezzel szemben a tény az, hogy tapasztalat van, de rossz, mert egyik program sem vált be. Igaz, Orbán okos ember: a más kárán tanul. A miénken.

Azt állította Hidvéghi Balázs miniszterhelyettes (Facebook posztjában, megismételve Orbán korábbi kijelentését), hogy Magyar Péter Brüsszelből megvett ember. Szerinte ennek bizonyítéka, hogy Magyar nemrég arról beszélt: Magyarországnak csak a szuverenitása „nagyon pici” részéről kellene lemondania az EU-ban, holott a tagállamok szuverenitásának korlátozása az egyik legfontosabb brüsszeli törekvés.

Ezzel szemben a tény az, hogy Magyar Péter „nagyon picit” sem akarja korlátozni Magyarország szuverenitását, csupán arra hívja fel a figyelmet, hogy az uniós kötelezettségeinket kellene teljesítenünk, és akkor haza lehet hozni a Brüsszelben zárolt pénzeket. Orbán a szuverenitásra hivatkozva szabotál, Magyar a szuverenitás jegyében együttműködik. Nem mindegy.

Azt is állította Hidvéghi (ugyanott), hogy „Magyar Péterék egy kamu szavazás keretében jelentették be, hogy a magyarok 58%-a támogatja Ukrajna felvételét az unióba. Később persze ’véletlenül’ Brüsszelből és Ukrajnából is erre a szavazásra hivatkoztak” – írta Hidvéghi.

Ezzel szemben a tény az, hogy a tiszás szavazás semmivel sem volt inkább kamu, mint a kormány közpénzből lebonyolított VOKS 2025 kampánya, mert az utóbbit sem ellenőrizte független szavazatszámláló testület. Ráadásul a Tisza a saját támogatóit kérdezte meg, és nem állította, hogy a magyarok vélekednek így, ellentétben a kormánnyal. Végül pedig Magyar Péter többször közölte, hogy ha Ukrajna felvétele döntő szakaszba érkezik, népszavazást írna ki a kérdésről. Így beszél egy Brüsszelből megvett ember.

Azt állította Gulyás Gergely miniszter (kormányinfóján), hogy nehéz szebb példáját találni a műemlékvédelemnek, mint Hatvanpusztát, ahol a majorság romokban lévő épületeit a miniszterelnök édesapja újította fel saját pénzén.

Ezzel szemben a tény az, hogy nem újította fel, hanem lerombolta, és újat épített helyettük. Szépnek szép, de nem műemlék. Hacsak nem lesz belőle egyszer Orbán-műemlék vagy emlékmű.