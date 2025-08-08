Járványveszély miatt lemondták az augusztus 20-i rendezvényt egy borsodi településen

fertőzés;augusztus 20.;járványveszély;hepatitis"A";

2025-08-08 16:06:00 CEST

Indokolt az óvatosság, így előznék meg a fertőzés továbbterjedését.

Elmarad az augusztus 20-ra tervezett rendezvény a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Ongán, miután az önkormányzat a hepatitis A megjelenése miatt járványveszélyre hivatkozva lemondta az eseményt – írja a boon.hu.

A döntést egészségügyi szakemberekkel folytatott egyeztetés után hozták meg. A programot hat év kihagyás után rendezték volna meg ismét, azonban a fertőzés terjedésének megelőzése érdekében idén nem tartják meg.

Trizsi Zalán polgármester közleményében hangsúlyozta, hogy a lakosság egészsége elsődleges szempont. Kiemelte: kialakult járványról nincs szó, a fertőzés terjedésének kockázata indokolta az óvatosságot. Az esemény lemondását szakértői javaslatra határozták el, mivel egy nagyszabású közösségi program növelhetné a kockázatot.

Az önkormányzat jelezte, hogy a járványveszély megszűnéséig más nagyobb rendezvényt sem tartanak, a fertőzés további terjedésének megelőzése érdekében. A polgármester arra kérte a lakosokat, hogy tartsák be a higiéniai előírásokat: mossanak rendszeresen kezet, tisztítsák meg alaposan a nyers élelmiszereket, és legyenek körültekintőek a mindennapi érintkezések során.