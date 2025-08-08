Időszakosan felfüggesztik a kamionstopot a hétvégén

felfüggesztés;kánikula;kamionstop;Építési és Közlekedési Minisztérium;

2025-08-08 15:35:00 CEST

A nehéz tehergépjárművek hétvégi forgalomkorlátozása augusztus 9-én, szombaton 15 órától augusztus 10-én, vasárnap 22 óráig lett volna érvényben.

A hőség miatt időszakosan feloldják a nehéz tehergépjárművek forgalomkorlátozását szombaton, illetve vasárnap - közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) pénteken.

Azt írják, a nehéz tehergépjárművek hétvégi forgalomkorlátozása augusztus 9-én, szombaton 15 órától augusztus 10-én, vasárnap 22 óráig lett volna érvényben. A hatályos rendelkezések alapján a közlekedésért felelős miniszter, a környezetvédelemért felelős miniszter egyetértésével, indokolt esetben átmenetileg felfüggesztheti a korlátozást.

A kamionstopot szakmai szervezetek kezdeményezésre

az éjszakai időszakban, szombat 22 óra és vasárnap reggel 6 óra között felfüggesztik.

Így a nehéz tehergépjárművek hétvégi fogalomkorlátozása a következők szerint alakul:

augusztus 9. (szombat) 15.00-22.00

augusztus 10. (vasárnap) 6.00-22.00

A hétvégi forgalomkorlátozás feloldását a szállított áruk minőségének megőrzése, az árukárok megelőzése, a termékek mielőbbi célba juttatása is indokolja - ismertette közleményében a minisztérium.