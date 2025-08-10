Bosszúhadjárat az Operában? – Az elbocsátások azonnali visszavonását követelik a szakszervezetek

elbocsátások;Magyar Állami Operaház;

2025-08-10 18:15:00 CEST

A főigazgató döntését „embertelennek és kirekesztőnek” tartják, mondván, az elküldött dolgozók között van egy 78 százalékos rokkantsággal élő, súlyos beteg művész, egy háromgyerekes, elismert művész és egy kétgyerekes szólamvezető zenész is.

Előreláthatólag jövő héten egyeztet a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete és az Operaházi Dolgozók Független Szakszervezete (ODFSZ) a Magyar Állami Operaház 29 dolgozójának elbocsátásáról – tudtuk meg Bárány Balázs Pétertől, az ODFSZ elnökétől. A korábban megkötött kollektív szerződés értelmében ugyanis a munkáltató köteles megindokolni az adott személyek elbocsátásának pontos okát.

Nemrég vált hivatalossá, hogy Ókovács Szilveszter főigazgató döntése alapján a Magyar Állami Operaház 29 dolgozóját bocsátja el, átszervezésre, költségvetési hiányra hivatkozva. Az szakszervezetek szerint a főigazgató intézkedéseivel megsértette a július 8-i megállapodást, aláássa a szakszervezeti jogokat, és „a munkavállalók megfélemlítésével, hallgatásra és behódolásra kényszerítve támadja az Magyar Állami Operaház Társulatát.” A szakszervezetek szerint a főigazgató „embertelen és kirekesztő döntéseket hozott, amelyek nemcsak a jogállamiság elveivel, de a méltóságon alapuló munkaviszony fogalmával is összeegyeztethetetlenek.”

Friss közleményükben kitértek arra is, az elküldött dolgozók között van egy 78 százalékos rokkantsággal élő, súlyos beteg művész, egy háromgyerekes, elismert művész és egy kétgyerekes szólamvezető zenész is. Mint azt a szakszervezetek kiemelték, mindhármukban közös, hogy a korábbi sztrájk aktív résztvevői voltak, szakszervezeti tagok vagy nyilvánosan felszólaltak a szakmát érintő problémákkal kapcsolatban és a jelenlegi főigazgató ismételt kinevezése ellen. A közlemény szerint utóbbiért Ókovács Szilveszter már korábban nyíltan kirúgással fenyegette az érintettet.

A szakszervezetek friss közleményükben az elbocsátások azonnali visszavonását, a kollektív szerződés maradéktalan betartását és a szakszervezeti jogok teljes érvényesülését követeli. Az ügyről megkérdeztük az Operaház sajtóosztályát is, Ókovács Szilveszter előreláthatólag jövő héten személyesen áll rendelkezésünkre.