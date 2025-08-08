Hosszú Katinka: Most már nem lehet a kritikát támadásként kezelni, hanem szakmai szinten kell reagálni

világbajnokság;úszás;Hosszú Katinka;

2025-08-08 17:45:00 CEST

Szerinte a 2025-ös szingapúri világbajnokság pontos képet mutat a magyar úszósport jelenlegi állapotáról.

Ismét élesen bírálta a Magyar Úszószövetséget Hosszú Katinka.

A háromszoros olimpiai bajnok úszó egy pénteki Facebook-bejegyzésében azt írta, a magyar úszósportban rendszerszintű problémák vannak, és bár jelezte problémáit, sokan személyes sérelemnek vették, pedig ezek a jövőről szólnak. Szerinte a 2025-ös szingapúri világbajnokság pontos képet mutat a magyar úszósport jelenlegi állapotáról.

A 25 fős válogatottból mindössze 2 olyan sportoló jutott egyéni döntőbe, aki Magyarországon, magyar edzésmódszerrel készült fel, a válogatottból csak 5 fő tudott egyéni csúcsot úszni. Amit azonban súlyosabbnak tart, hogy a 25 versenyzőből csak 5 úszott egyéni csúcsot egy világbajnokságon.

„Ez nem véletlen. Ez nem balszerencse. Ez nem a versenyzők hibája – hanem a rendszeré. Ez az eredménye egy olyan irányításnak, amely nem hallgat a szakmai hangokra. Ez a következménye annak, amikor a kritika nem párbeszédet, hanem ellenségeskedést szül. Ez a tükör, amibe most muszáj belenéznünk. Ez nem a versenyzők szégyene. Ez a felelősök felelőssége. Akik éveken át lesöpörték a figyelmeztetéseket. Akik pozícióikhoz ragaszkodva leuralják a szakmát. Akik saját önigazolásukra építenek intézményeket, nem a versenyzők jövőjére”

– fogalmazott Hosszú Katinka.

Jelezte, hogy az összkép súlyos szakmai kérdéseket vet fel: többek között azt, miért nem képes a hazai felkészítési rendszer egy ilyen méretű válogatottból versenyképes döntős szereplőket kinevelni, vagy éppen a szövetségbe áramló támogatási összegek növekedésével mennyivel nőttek a versenyzők lehetőségei. „Most már nem lehet a kritikát támadásként kezelni, hanem szakmai szinten kell reagálni – és változtatni. A magyar úszósportnak nincs szüksége díszletekre. Teljesítményre, szakmaiságra, alázatra és elszámoltathatóságra van szüksége. Mert a jövő bajnokai csak egy működő rendszerben születhetnek meg” – zárta bejegyzését.