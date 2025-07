Hosszú Katinka: Nem képes megvédeni a zaklatás áldozataivá vált gyerekeket a Magyar Úszószövetség

zaklatás;Széchy Tamás;Hosszú Katinka;Magyar Úszószövetség;

2025-07-22 13:21:00 CEST

Több javaslattal is előállt, amelyek szerinte nem a múltat írnák újra, hanem a jövő generációját védenék meg.

„A Magyar Úszószövetség (MÚSZ) jelenlegi gyermekvédelmi struktúrája több alapvető hiányossággal küzd, és jelenlegi formájában nem képes érdemben ellátni az érintett fiatalok védelmét szolgáló feladatait” – jelentette ki egy kedd délelőtti Facebook-bejegyzésében Hosszú Katinka.

A háromszoros olimpiai bajnok azt követően fogalmazta meg álláspontját, hogy Batházi Tamás korábbi válogatott úszó pedofil ragadozónak nevezte a néhai sikeredzőt, Széchy Tamást, a Népszavának adott nyilatkozatában pedig lemondásra szólította fel azokat a sportvezetőket, akik mostanáig népszerűsítik az emlékét.

Később egy másik korábbi úszó, Füzesy Tamás arról számolt be, hogy Széchy Tamás több alkalommal vetkőztette őt, hozzáért a nemi szervéhez.

Bár a MÚSZ eseti vizsgálóbizottságot hozott létre, amelynek célja feltárni, hogyan bánt a sportolókkal Széchy Tamás, Hosszú Katinka úgy véli, az elmúlt időszakban nyilvánosságra került beszámolók rendszerszintű problémákra utalnak, amelyek nem tekinthetők elszigetelt eseteknek, hanem egy olyan sportági közegben gyökereznek, ahol hosszú időn keresztül nem alakultak ki egyértelmű erkölcsi normák. Kifogásolta, hogy a Magyar Úszószövetség továbbra is példaként tekint arra az edzőre, akinek szakmai munkásságát több erkölcsi kérdés is árnyékolja. Bírálta a szövetség által kiadott nyilatkozatot is, mivel szerinte a közlemény azt a benyomást keltheti, hogy az elfogadhatatlan viselkedés utólag relativizálható a sportszakmai sikerek tükrében. Úgy fogalmazott: ez a szemlélet hozzájárulhat egy olyan értékrend kialakulásához, amely nem nyújt megfelelő védelmet a fiatal sportolóknak.

Álláspontja szerint a sportág körüli nyilvános diskurzus hiánya és a határozott állásfoglalás elmaradása is hozzájárulhatott ahhoz, hogy egyes visszaélések következmények nélkül maradtak. Fontosnak nevezte, hogy a jelenlegi sportvezetés milyen értékrendet közvetít a fiatalok felé, nem azt, hogy ki követett el bűncselekményt a múltban.

Hosszú Katinka kezdeményezte a Széchy Tamásról szóló könyv újragondolását, a mai társadalmi érzékenység és erkölcsi elvárások figyelembevételével. Javasolta továbbá a Széchy Tamás Uszoda elnevezésének felülvizsgálatát is, amely szerinte egyértelmű és előremutató erkölcsi határvonalat húzhatna, és fontos üzenetet közvetítene a fiatal edzők és sportolók felé.

Emellett reflexiót vár a MÚSZ vezetőitől a kommunikációjuk hatásairól – akár bocsánatkérés, akár felelősségvállalás formájában –, valamint egy olyan független, állami felügyelet alatt működő, anonim bejelentői rendszer létrehozását sürgette, amely lehetővé tenné a gyermekeket érintő visszaélések biztonságos jelentését a szövetségen kívül. „Ezek az intézkedések nem a múlt újraírását, hanem a jövő biztosítását szolgálják. A sportág hosszú távú hitelessége azon múlik, hogy képesek vagyunk-e egyértelműen meghatározni: milyen viselkedés elfogadható, és milyen nem. Mert a hallgatás is üzenet – és nem lehet a jövő alapja. Nyitottak vagyunk minden szakmai és értékalapú együttműködésre, amely a gyermekek biztonságát, a sportág tisztaságát és a társadalmi felelősségvállalást szolgálja” – zárta állásfoglalását Hosszú Katinka.