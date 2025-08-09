Az átláthatósági törvény visszahozatalán túl másra is készülhet a Fidesz, hogy muníciót adjon a „külföldről pénzelt civil szervezetek” elleni kampányához

Fidesz;Orbán Viktor;civil szervezetek;átláthatósági törvény;

2025-08-09 09:42:00 CEST

Orbán Viktor újratölti az ügynökfegyvert.

Orbán Viktor a Donald Trumpról napvilágra került Durham-jelentésre reflektált pénteken a Kossuth Rádióban. Szerinte a dokumentumból kiderült, hogy a demokrata kormányzat és a Soros-alapítványok tudatosan építettek fel valótlan történetet Trump és az oroszok kapcsolatáról. „A cél az volt, hogy megmagyarázzák Hillary Clinton 2016-os választási vereségét. Ez egy politikai bomba, amiről itthon kevés szó esik!” – jelentette ki Orbán, aki szerint „Brüsszel” hasonló kormányellenes kampányra készül Magyarországon.

- Vádold azzal az ellenfeledet, amit te csinálsz! – kommentálta a miniszterelnök szavait Pék Szabolcs.

Az Iránytű Intézet vezető elemzője hangsúlyozta: az a kormány beszél ilyesmiről, amely „zsebből húzott fel egy saját óriási médiakonglomerátumot, ahol reggeltől-estig a Fidesz álláspontját közvetítik! „Ha úgy vesszük, ez valóban külföldmentes szuverén, nemzeti működés, hiszen a mi adóforintjainkat költik rá. Bár ebből a baráti francia elnökjelölt Marine LePen kampányárára is jutott.” – tette hozzá az elemző, aki szerint a „külföldözős” kampány egyébként tisztes múltra tekint vissza a magyar politikában. „Mindig minden oldal ügynöközi a másikat. A Rákosi-korszakban például angol, vagy jugoszláv kém címkét aggattak azokra, akik nem értettek egyet a hatalommal – mondta lapunknak.

Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke szerint a „Durham-jelentés” és ennek kapcsán Hillary Clinton vereségének említése másról is szólhat: Orbán esetleges saját vereségét segít előre megmagyarázni.

A miniszterelnök a rádióban ugyanis azt mondta: „Ugyan védjük az állami szerveket, de itt is van dollárbaloldal, és folyamatosan épülnek a dezinformációs kampányok. Ezek segítségével egy brüsszeli bábkormányt segítenének hatalomra!”

Műsorvezetői kérdésére – van-e bármilyen lépés, amit ezzel kapcsolatban fontolgat a kormány – Orbán Viktor úgy fogalmazott: „Van, de ezek ennél komolyabb dolgok, mint hogy most pár percben beszéljek róla.” A kormányfő homályos szavai az ősszel elviekben újra napirendre kerülő, civil szervezetek ellen irányuló „átláthatósági törvényről” szólhattak. Ám az interjúból az nem derült ki, hogy valójában mire készülhet a Fidesz.

- Ők is látják, hogy a tavasszal asztalra tett, majd elcsúsztatott törvény zavaros és ezer sebből vérzik, tehát én azt gondolom, gőzerővel dolgoznak valami máson. Csak nem biztos, hogy már megtalálták, mi lehet az, ezért lebegtet a miniszterelnök is! – mondta Horn Gábor.

A Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke arra számít, hogy ősszel akár visszahozhatják a nagy indulatokat kiváltó – sokak által „szájkosártörvénynek” hívott – javaslatot. Hiszen a rossz gazdasági adatokról ezzel elterelhetik a figyelmet. Ám a végén – Horn szerint – egy eredetinél sokkal gyengébb törvényt fogadhatnak el, hiszen ennek a kampánynak a lényege nem a gyakorlati megvalósítás, sokkal inkább az indulatok felkorbácsolása.

A miniszterelnök Tusványoson a júniusról elhalasztott törvény visszahozataláról beszélt egy lengyel lap újságírójának. „Mindenképp megalkotjuk, különben mi leszünk a vesztesek: nem csak elveszítjük a választást, de még veszteseknek is tűnünk majd. Ezt nem fogjuk elfogadni! – mondta akkor. Orbán Viktor kommunikációja azért is volt meglepő, mert azon túl, hogy még a Fidesz-frakciót is megosztotta, Magyar Levente külügyi államtitkár a Reutersnek úgy fogalmazott: „Nem vagyok biztos benne, hogy valaha is újra előkerül.”

Horn Gábor úgy látja, a vereség látszatának elkerülése kiemelt jellemzője a Fidesznek. A Pride esetén is megpróbálkoztak vele, ami „a belső szavazói körben” nem is biztos, hogy sikertelen volt. - Ez a kör pedig most is el fogja hinni, hogy a kormányfő nem adja fel, küzd a nemzet érdekeiért – szögezte le.

Pék Szabolcs szerint látható, hogy Orbán mostanában szeret „nagyokat” mondani a tematizálás érdekében, de az elemző biztos benne, hogy valami mégis van a Fidesz tarsolyában az őszi parlamenti időszakra.

- Egy kitekert javaslatban akár a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak is több szerepet szánhatnak, nyilván nem ajándékba adták a nekik juttatott milliárdokat! – mondta.

Horn Gábor szerint bármilyen törvénnyel is készül a Fidesz, a felcsavart „külföldről pénzelt civil szervezetek” elleni kampány akár még hatékony is lehet a választásokon. Különösen úgy, hogy Orbán ezzel szemben mostanában „tapasztalt, bölcs, nyugodt és barátságos vezetőként” járja a baráti podcast-műsorokat, ahol mindig azt sugározza, hogy egy kaotikus helyzetben ő tud rendet teremteni. „Egyébiránt az oroszoknak, Trumpnak és Kínának egész biztos, hogy létérdeke Orbán Viktor hatalmon maradása, miközben „Brüsszelnek” – bár nyilván örülnének egy Orbán nélküli kormánynak - ehhez semmilyen eszközei nincsenek. A Republikon vezetője így leginkább az ő részükről számít választási beavatkozásra, amivel a magyar kormányfő narratíváját támogathatják meg.