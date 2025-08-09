Elindulnak a romák a parlamenti mandátumért 2026-ban

Fidesz;Országgyűlés;romák;Cigány Közösségek Szövetsége;CiKöSz;Aba-Horváth István;Magyarországi Romák Országos Önkormányzata;választás 2026;

2025-08-09 05:50:00 CEST

A német kisebbség már élt a nemzetiségi kedvezmény lehetőségével, és teljes jogú képviselőt küldött az Országgyűlésbe. Ugyanerre készül az országos roma önkormányzat. Ha összejön – amire reális az esély –, akkor annak a Fidesz is örülni fog.

Bár a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata csak pár hónap múlva, várhatóan októberben hoz hivatalos határozatot a parlamenti választásra állítandó nemzetiségi listáról, a döntés puszta formalitásnak tűnik.

Aba-Horváth István, az országos önkormányzat elnöke legalábbis azt nyilatkozta lapunknak, hogy ebben a kérdésben teljes az egyetértés a testületben.

„Ha már belevágunk, akkor szeretnénk képviselőt küldeni a parlamentbe, ahogyan a németek. Másnak nincs értelme”

– jelentette ki.

A törvényben elismert tizenhárom nemzetiség mindegyike választhat egy-egy szavazati joggal rendelkező nemzetiségi parlamenti képviselőt, és ehhez csak negyedannyi szavazatra van szükség, mint egy pártlistás mandátum megszerzéséhez. Kecsegtetően hangzik, de a nemzetiségek létszáma alapján a kedvezményes mandátum elnyerésére csak a romáknak és a németeknek van esélyük.

Nemzetiségi listát csak az országos nemzetiségi önkormányzatok állíthatnak. Fontos körülmény, hogy nemzetiségi listára kizárólag a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok szavazhatnak. Azok pedig, akik a nemzetiségi névjegyzékben szerepelnek, nem szavazhatnak pártlistára.

Elmarasztalás Strasbourgból Több ponton is kifogásolta a nemzetiségi választásról szóló szabályokat a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága. A 2022 végén született ítélet aggályosnak tartotta, hogy a nemzetiségi listára szavazni kívánóknak le kell mondaniuk a pártlistára való szavazás lehetőségről, vagy például azt, hogy a nemzetiségek túlnyomó többségének még a kedvezményes mandátum elérése is teljesíthetetlen feladat – írta meg annak idején az elmarasztaló döntésről beszámoló hvg.hu. A strasbourgi perben eljáró ügyvéd, az időközben elhunyt Karsai Dániel a lapnak azt mondta: az ítélet nem szabott határidőt a magyar törvényhozásnak a jogsértés felszámolására, és ajánlást sem tett a jogalkotónak arra, miként valósítsa meg a mostaninál jobb, jogilag rendezett helyzetet. Aba-Horváth István a Népszava kérdésére közölte, nincs tudomása arról, hogy a kormány rövid időn belül változtatna a törvényen, így a 2026-os választáson az eddigi szabályok vonatkoznak majd a nemzetiségekre.

Miközben Ritter Imre, a Fidesszel amúgy rendre együtt szavazó német képviselő már a második ciklusát tölti az Országgyűlésben, a romáknak eddig csak szószólót sikerült választaniuk. Legutóbbi alkalommal, a 2022-es választás előtt – az országos önkormányzatban uralkodó kaotikus állapotok miatt – még listát sem tudtak állítani. A nemzetiségi szószóló nem rendelkezik szavazati joggal a törvényhozásban. A romáknak azonban jelenleg nemhogy saját jogon megválasztott parlamenti képviselőjük, szószólójuk sincs.

Aba-Horváth István ennek ellenére kifejezetten bizakodó, amire – úgy érzi – az országos önkormányzatban „régóta nem tapasztalt egység” teremt alapot. A kedvezményes parlamenti mandátum elnyeréséhez legfeljebb 25 ezer érvényes szavazat kell (néhány ezerrel kevesebb is elég lehet). A szavazásra jogosultak névjegyzékében napjainkban 40 ezer roma választót tartanak nyilván.

„Ha a németek meg tudták csinálni, akkor a jóval nagyobb lélekszámú cigányság miért ne tudná?”

– kérdezte.

Biztosra vehető – derült ki Aba-Horváth István szavaiból –, hogy a roma választási listát az országos önkormányzat regnáló elnöke, tehát ő maga fogja vezetni. Ebből nem következik automatikusan, hogy beül az Országgyűlésbe.

Ez sok mindentől függ – mondta –, elsősorban a parlamenti választás eredményétől. Ennek függvényében dönt arról, hogy „melyik pozícióban tudok nagyobb hasznára lenni a cigányságnak”, azaz átveszi-e mandátumát, vagy marad az országos önkormányzat elnöke.

Utóbbi esetben a parlamenti képviselőségét átengedi a lista második helyén lévő roma politikusnak.

Aba-Horváth István a kormánypárti Cigány Közösségek Szövetsége (CiKöSz) színeiben politizál. Nem titkolta, hogy akár ő, akár valamelyik politikustársa kerül be a parlamentbe, a roma nemzetiségi képviselő mindenképpen a Fideszt fogja támogatni. Hiszen – tette hozzá – a CiKöSz-nek az is célja, hogy a 2026-os kampány során a Fidesz oldalán minél nagyobb mértékben részt vegyen a mozgósításban.

„Közéleti szereplőként illik őszintén elmondanom: ha az ég a földdel egybeszakad, mi akkor is fideszesek maradunk”

– fogalmazott Aba-Horváth István. Ha kell – folytatta – „együtt nyerünk, ha kell, együtt veszítünk a Fidesszel. Azért dolgozunk, hogy a Fidesz újra kormánypárt legyen. Őrült nagy munkát fogunk végezni, felszántjuk a telepeket, elmegyünk mindenhova”. Politikai alkukat szeretne kötni a cigányság helyi képviselőivel, abban a reményben, hogy a Fidesztől garanciát kap arra: lesz lehetősége teljesíteni a megállapodásokban vállalt programot.

Az országos önkormányzat elnöke arról is beszélt, hogy a cigányságon belüli politikai nézetkülönbségek ellenére a roma közösség egységének megőrzésében érdekelt.

„Most is együttműködök azokkal a cigányokkal, akik nem úgy gondolkodnak, mint én, ha tudom, segítem őket”

– állította. Aba-Horváth István szerint az eltérő pártpolitikai szimpátiáknak csak a választás napján van jelentősége, reggel héttől este hétig, amíg nyitva tartanak a szavazóhelyiségek: előtte és utána viszont együtt kell „síkra szállni a romák és a nemzet érdekében”.