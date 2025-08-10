Újra működik az EESZT, az e-recepteket is ki lehet váltani

„Az EESZT újra zavartalanul működik, az e-receptek kiváltásának nincs akadálya!” – jelentette be vasárnap reggel 6 óra 60 perckor megjelenő Facebook-posztban Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára, hogy másfél nap után helyreállt az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT). Ez a többi között azt jelenti, hogy a betegek kiválthatják az e-receptjeiket, a kórházak pedig hozzáférnek a máshol készült leletekhez.
Korábban a fideszes politikus még türelmet kért a probléma megoldásához.
Mint ismert, péntekien gyakorlatilag összeomlott a teljes Magyarországi digitális közigazgatás, Takács Péter egy nappal későbbi közlése szerint hardverhiba lőtte ki az EESZT mellett a Digitális Állampolgárság Programot a Magyarország portált, de a turisztikai szolgáltatásokat támogató VENDÉGEM Szállás alkalmazást is. Azóta mindegyiket sikerült feltámasztani, csak az EESZT helyreállítása húzódott el. Áthidaló megoldásként a Belügyminisztérium elrendelte, hogy az Országos Mentőszolgálat által üzemeltetett háziorvosi ügyeleti pontokon papír alapú receptírást is biztosítani kell.Még mindig nem működik az EESZT, Takács Péter türelmet kér
Takács Péternek közben egyébként még egy kis kommentháborúra is volt ideje azzal a Magyar Péterrel, aki élesen bírálni kezdte az Orbán-kormányt az összeomlás miatt. Nem egészen világos, hogy milyen alapon, de az egészségügyi államtitkár egy hozzászólásban azt elkezdte firtatni, miért nem a Tisza Párt elnöke tesz valamit a helyzet megoldása érdekben.
Az Energiaügyi Minisztérium közleményben mondott köszönetet az emberek türelméért. Illetékes tárcaként órákkal később kiadott egy közleményt a Belügyminisztérium is, amely szerint az EESZT-ben újra működik az e-recept felírás, és annak patikai kiváltása. Helyreállt az EgészségAblak Applikáció, elérhetőek a betegdokumentumok, ismét foglalhatóak a szakrendelési időpontok. Adatvesztés nem történt.