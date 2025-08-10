Újra működik az EESZT, az e-recepteket is ki lehet váltani

helyreállítás;EESZT;Takács Péter;

2025-08-10 08:09:00 CEST

Másfél napon át volt elérhetetlen.

„Az EESZT újra zavartalanul működik, az e-receptek kiváltásának nincs akadálya!” – jelentette be vasárnap reggel 6 óra 60 perckor megjelenő Facebook-posztban Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára, hogy másfél nap után helyreállt az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT). Ez a többi között azt jelenti, hogy a betegek kiválthatják az e-receptjeiket, a kórházak pedig hozzáférnek a máshol készült leletekhez.

Korábban a fideszes politikus még türelmet kért a probléma megoldásához.

Mint ismert, péntekien gyakorlatilag összeomlott a teljes Magyarországi digitális közigazgatás, Takács Péter egy nappal későbbi közlése szerint hardverhiba lőtte ki az EESZT mellett a Digitális Állampolgárság Programot a Magyarország portált, de a turisztikai szolgáltatásokat támogató VENDÉGEM Szállás alkalmazást is. Azóta mindegyiket sikerült feltámasztani, csak az EESZT helyreállítása húzódott el. Áthidaló megoldásként a Belügyminisztérium elrendelte, hogy az Országos Mentőszolgálat által üzemeltetett háziorvosi ügyeleti pontokon papír alapú receptírást is biztosítani kell.

Takács Péternek közben egyébként még egy kis kommentháborúra is volt ideje azzal a Magyar Péterrel, aki élesen bírálni kezdte az Orbán-kormányt az összeomlás miatt. Nem egészen világos, hogy milyen alapon, de az egészségügyi államtitkár egy hozzászólásban azt elkezdte firtatni, miért nem a Tisza Párt elnöke tesz valamit a helyzet megoldása érdekben.

Az Energiaügyi Minisztérium közleményben mondott köszönetet az emberek türelméért. Illetékes tárcaként órákkal később kiadott egy közleményt a Belügyminisztérium is, amely szerint az EESZT-ben újra működik az e-recept felírás, és annak patikai kiváltása. Helyreállt az EgészségAblak Applikáció, elérhetőek a betegdokumentumok, ismét foglalhatóak a szakrendelési időpontok. Adatvesztés nem történt.